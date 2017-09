SABADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

VIDA Se me hace imposible verte pasar y no sentir nada...se me hace imposible mirarte y no seguir soñando con esos amaneceres que sólo nosotros sabemos...Llegaste para revolucionarme el alma...Me quedé suplicándole a Dios un minuto más...Te fuiste y con vos llegó esa angusdtia que un día creí no volver a sentir. Me agobia cada minuto....cada instante que no estás. Te fuiste y con vos se fue la ilusión de ver crecer a nuestra tan deseada Victoria. Me quedé sin fuerzas, sin sueños. Juré no volver a querer con el alma, juré no empaparme de sentimientos pero fuiste merecedor de cada momento vivido. Mi corazon se retuerce. Mi corazón se muere...Late paulatinamente esperando que vuelvas. Quiero que vuelvas a sonreir. Te voy a amar hasta ya no poder resistir. JYF. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI a nombre TIZIANA AYLEN GODOY. Por favor si lo ha encontrado llamar al 15-515429. v.24.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.24.9. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.24.9. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 23- 15,30 hs Los esperamos este sabado 23 de septiembre a las 15,30 horas en la gran loteria familiar del ballet Eluney con importantes premios, recorda que con solo abonar la entrada participas de las 9 vueltas. Ingresa solo 1 persona por entrada. Colabora , participa y gana. Club Estrella del Este Sivori 250. Entradas en venta Jean Jaures 767, Club, Radio Simple, Bailarines del Ballet o llama al 15 570418.- v.23.9. MARIA SOL SCANDROGLIO Cómo creciste hija.. te miro y no puedo creer que hoy cumplís 18 años. Y a solo un año para que termines tu 6º Año. Has sido muy fuerte a pesar que cumplís el mismo día que papá falleció pero Dios te dio a un hombre maravilloso como novio, bueno, cariñoso, familiero y lo mas lindo es que te da todo el cariño para que sigas luchando. MARIA SOL SCANDROGLIO Cómo creciste hija.. te miro y no puedo creer que hoy cumplís 18 años. Y a solo un año para que termines tu 6º Año. Has sido muy fuerte a pesar que cumplís el mismo día que papá falleció pero Dios te dio a un hombre maravilloso como novio, bueno, cariñoso, familiero y lo mas lindo es que te da todo el cariño para que sigas luchando. Te deseamos toda tu familia un muy muy felíz cumpleaños, que seas siempre felíz y luches siempre, nunca dejes de soñar que tus sueños algún día se van a cumplir. Te amamos!!! BUSCAMOS A PILAR Se perdió el dia sabado 16/09 aproximadamente a las 21:00hs en el Bº Vitramu 1 en la calle Quiroga entre Siri y Barnetche. Se ofrece recompensa a aquella persona que ayude a dar con su ubicacion. Cualquier informacion llamar al Tel : (03489-15598217) - (03489-507579). V.24.9. FRASE DEL DIA El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes (1547-1616) Escritor español. TROPICAL BARRIENTOS EN SAN LORENZO Este domingo 24 el Club San Lorenzo Campana recibe la primavera con gran baile familiar con la actuación de la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS con la música de ayer y de hoy. Tropical Barrientos actúa toda la noche. Entradas rebajadas. v.24.9. AVERIGUACION DE PARADERO En I:P:P: caratulada AVERIGUACION DE PARADERO denunciante OCHOA ZAIDA ESTEFANIA tía de la causante OCHOA SASHA NICOLE con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Alejandro Irigoyen me dirijo a uds. a fi de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante OCHOA SASHA NICOLE argentina, instruída, de 16 años de edad, DNI Nº 43.106.582, domiciliado en Colón Nº 610, Matheu Partido de Escobar, tel. 3489-15-522969, quien resulta ser de contextura física delgada, de aproximadamente 1.60 mts de altura, de tez blanca, cabellos cortos de color castaño oscuro. Que al momento de retirarse vestía pantalón de jeans de color azul, y una remera de mangas cortas y zapatillas de color gris, llevando consigo su DNI, desconociendo si llevaba dinero. Que el día 3/9/17 a las 10.52 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. JUBILEO MATRIMONIAL 2016 INVITA A los matrimonios que durante el año 2017 cumplan 25, 50 y 60 años de casados que vivan y/o se hayan casado en Campana y deseen renovar sus votos viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, los invitamos se comuniquen a los siguientes teléfonos a fin de informarles lo inherente a la Ceremonia Religiosa y a la fiesta de celebración a realizarse el próximo 14/10. Marta (15-555146) Nancy (15-488974). V.24.9.