Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) ROSH HASHANA 5778 AÑO NUEVO 5778 Con la aparición de las primeras estrellas el día miércoles 20 comenzó un Nuevo Año Judío; la comunidad judía de Campana inició tal celebración con los rezos y festejos habituales. Se invita a participar de la misma en la sede de San Martin 122. Deseamos un Shaná Tova Umetuka 5778 pleno de amor y bendiciones. Nos estaremos preparando para los días viernes 29 y sábado 30, transitando el Día del Perdón y culminando las Altas Fiestas. Shalom. 30.9. CENA SHOW- BAILE Y KARAOKE Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. FRASE DEL DIA Quienquiera que ponga su mano sobre mí para gobernarme es un usurpador y un tirano y le declaro mi enemigo. Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) Filósofo francés. AGRADECIMIENTO Agradezco a ALCOHOLICOS ANONIMOS en su aniversario Nº 47. Este mes de septiembre cumplo mis 15 años de abstinencia. Eternamente agradecido. Gracias A.A. Fredy B. FELICITACION Momentos inolvidables fueron vividos con motivo de los 100 años de nuestra querida Escuela Normal. Deseo felicitar por este medio a los organizadores de los eventos, ya sea el realizado en la Escuela como enla cena efectuada en la Estancia Santa Susana. Quienes asistimos nos sentimos como si el agasajo fuera dirigido a cada uno de los ex alumnos y profesores. Un agradecimiento especial para la Sra. Elida Mollo, quien como siempre ofreció la casa de su hermano Ezio para que fueran expuestos para gozo de los asistentes, recuerdos de antaño (de los que todos teníamos alguno). Para los que se nos anticiparon en la partida hacia el Padre,nuestra oración: "Regresarán mis hermanos y habrá de nuevo espeigas y estrellas; el aire se henchirá de alegría y la noche de canciones" Así sea. María Teresa De Dominicis-Promoción 1946. CIRCULO ABRUZZESE MOLISANO DE CAMPANA La CD del Círculo Abruzzese Molisano de Campana informa que la Srita. Silvia del Patronato INAS asistirá el Viernes 29 de Septiembre de 14 a 17 hs. v.29.9. ---- ---- ---- Pág. siguiente (2/3)