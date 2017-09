MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS ELSA BATTISTELLA DE CORREA Hoy es su cumpleaños sus hijos le desean toda la felicidad hoy y siempre!! Dios la bendiga!! Elsa: saludos en su día de Nelda. AGRADECIMIENTO ¡¡ Muchas gracias Colegio de Arquitectos !! Muy especialmente por su buena voluntad: Arq. Adriana Ciraudo. Arq. Nicolàs Forgione, hasta la pròxima ADE Construcciones de Agustìn Duff VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.9. FRASE DEL DIA Si tuviera la posibilidad de elegir entre la experiencia del dolor y la nada, elegiría el dolor. William Faulkner (1897-1962) Escritor estadounidense. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 30 de setiembre a partir de las 22 hs, llegan con una gran fiesta santafesina, dos grandes en vivo, "GRUPO ALEGRIA" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse alúnico y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA", Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.30.9. CENA SHOW- BAILE Y KARAOKE Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. ---- Pág. siguiente (2/3)