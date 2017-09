MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

FELICES 15 AÑOS DAMARIS IRINA DUARTE 27.9.2017 En este día tan especial quiero que sepas que no hay nada más que me haga felíz que es verte sonreír. Que el éxito te acompañe en esta nueva etapa que estpá por comenzar y a pesar que cumplís 15 años nunca vas a dejar de ser mi pequeña princesa te amo mucho!! Te lo deseamos mami y tu hermana Nerina. FRASE DEL DIA La reina del mundo es la fuerza y no la opinión; pero es la opinión quien usa de la fuerza. Blaise Pascal (1623-1662) Científico, filósofo y escritor francés. BICICLETERIA "EL CICLISTA" 31 Aniversario BICICLETERIA Gracias!! Mollo 1785 casi Esq Barlaro Bº Las Campanas CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 30 de setiembre a partir de las 22 hs, llegan con una gran fiesta santafesina, dos grandes en vivo, "GRUPO ALEGRIA" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse alúnico y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA", Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.30.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.9. CENA SHOW- BAILE Y KARAOKE Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI y SUBE a nombre de IRMA LUJAN GOMEZ. En Balcarce y Mitre. Si lo ha encontrado por favor traerlo a nuestra redaccion Rocca 161. Gracias!! v.1.10.