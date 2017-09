JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

ALCOHOLICOS ANONIMOS Invita a toda la comunidad a una nueva reunión abierta y en la cual festejaremos nuestro aniversario Nº 47 en la ciudad de Campana dicha sita en la calle 9 de Julio 570 a partir de las 19.30 a 21 hs. Los esperamos! CENA SHOW- BAILE Y KARAOKE Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. FERIA ESCUELA TECNICA "LUCIANO REYES" Viernes 8 de Octubre de 10 a 17 hs. A beneficio de la Escuela. Los feriantes que quieran participar se podrán comunicar a los tel: 3489-524439 (Carolina), 3489-531405 (Luciana) o 3489-511832 (Graciela). Concurrir de lunes a viernes de 9.30 a 11.30 hs. en Comercio Narrow (Rocca 168) o lunes miercoles y viernes de 15 a 16.30 hs o martes jueves y viernes de 18 a 19.30 hs en la Escuela Intendente Moro 1122. Llamar al 3489-511832 / v.1.10 CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 30 de setiembre a partir de las 22 hs, llegan con una gran fiesta santafesina, dos grandes en vivo, "GRUPO ALEGRIA" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse alúnico y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA", Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!! v.30.9. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.9. FRASE DEL DIA Tiempo: lo que los hombres siempre tratan de matar, pero acaba por matarlos. Herbert Spencer (1820-1903) Escritor británico. ANSES INFORMA Los beneficiarios que cobran en esta última semana de Septiembre A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los grupos de pago para hoy JUEVES 28 de septiembre: - Jubilados y Pensionados cuyos haberes superan los $8234 y sus documentos terminan en 8 y 9. - Titulares de la Prestación por Desempleo -PLAN 1- cuyos documentos terminan en 6 y 7. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos. ASOCIACION DE JUBILADOS Y PENSIONADOS NAC Y PROV CAMPANA Pueyrredon 653 Tel. 426003 PEÑA ENCUENTRO La Asociación invita al público en general a las siguientes actividades: jueves 28 de setiembre: clases de folklore tradicional dictadas por la Sra. Pichi Benitez y les recordamos que el sábado 30 de setiembre de 17 a 19 hs se realizará la Peña Encuentro "La Pueyrredón". Los esperamos para divertirnos bailando distintos ritmos, para cantar entre nosotros y hacer nuevos amigos. Son dos horas de alegría. No olviden el mate. Podrán degustar tortas fritas, pastelitos, tortas varias que el bufet venderá. Queremos recordarles que los dos eventos son totalmente gratuitos. Muchas gracias! La Comisión. Los esperamos v.30.9. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI y SUBE a nombre de IRMA LUJAN GOMEZ. En Balcarce y Mitre. Si lo ha encontrado por favor traerlo a nuestra redaccion Rocca 161. Gracias!! v.1.10.