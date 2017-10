Cumpleaños

DOMINGO 1º DE OCTUBRE DE 2017

34º ANIVERSARIO COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO El COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO tiene el agrado de invitar a ex docentes, ex alumnos, padres, familiares y amigos en general a celebrar su 34º Aniversario El día martes 10 de octubre en su Salón de Actos * 10:00: Eucaristía de Acción de Gracias * 11:00: Acto Académico Se invita especialmente a los Egresados de la 5º Promoción a quienes rogamos confirmar asistencia a: secretaria@csta.com.ar Avda. Perón 313 - Campana Cena show- Baile y karaoke Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. ALCOHOLICOS ANONIMOS Invita a toda la comunidad a una nueva reunión abierta y en la cual festejaremos nuestro aniversario Nº 47 en la ciudad de Campana dicha sita en la calle 9 de Julio 570 a partir de las 19.30 a 21 hs. Los esperamos! HALLAZGO Se haencontrado una Declaración Jurada de Domicilio a nombre de SANCHEZ BERMUDEZ ORIANA DEL VALLE. Su dueña puede pasar por nuestra Redacción Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.1.10. FRASE DEL DIA El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Simone de Beauvoir (1908-1986) Novelista e intelectual francesa. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.10. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "Averiguación de Paradero" denunciante RITA LORENA CAMPOSTRINI progenitora de MIRANDA JOAQUIN JESUS con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros dirijo a Ud. la presente a los fines de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero del causante MIRANDA JOAQUIN JESUS argentino de 15 años de edad, DNI Nº 44.114.432 quien resulta ser de contextura física delgado, de 1.55 mts de altura, detez trigueña, cabellos cortos negros, ojos marrones,seña particular lunar en parte superior del labio, vestía al momento de retirarse, jeans azul, remera de color roja, buzo negro, zapatillas negras y mochila de color negra. El causante no se encuentra bajo ningún tipo de tratamiento. Que el día 25/9/17 y siendo las 11.30 hs se retir{o de su hogar sito en calle Interno II Nº 397 de Campana y hasta el momento no ha regresado al mismo. Se adjunta fotografía del causante. Cualquier información llamar a Comisaria de Campana tel. 422025 o 423263 . v.1.10. 31 ANIVERSARIO SOCIEDAD DE FOMENTO LOMAS DEL RIO LUJAN Quinquela Martín y Sívori Cena Show Sabado 7 de Octubre 21 hs. Tarjetas anticipadas Tel. 3489-15-498285 (Ana Cesan), Menú: Matambre con Rusa. Pollo. Lechón. Ensaladas. Helado. Torta y Brindis. Valor $ 280 no incluye bebidas. Menores $ 140 de 7 a 12 años. Animación: Disc Jockey: José Viveros. y Grupo Tres para el Ritmo. v.7.10. HALLAZGO Se ha encontrado un Pase Estudiantil a nombre de PAIVA ENRIQUE. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.1.10. HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de FLORES MONICA LUCIA en la zona Barrio Dálmine. Su dueña puede pasar por nuestra redaccion Ing. Rocca 161. De 8 a 18 hs. v.3.10. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI y SUBE a nombre de IRMA LUJAN GOMEZ. En Balcarce y Mitre. Si lo ha encontrado por favor traerlo a nuestra redaccion Rocca 161. Gracias!! v.1.10.