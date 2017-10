Cumpleaños

MARTES 3 DE OCTUBRE DE 2017

Cena show- Baile y karaoke Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, fiesta total imperdible, este domingo 8 de octubre a partir de las 21 hs, y desde Santa Fe, llegan para estar toda la noche con nosotros y festejar sus 33 años conla música: "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailr y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Las entradas anticipadas sonlimitadas y las pods conseguir en radio Exito 94.5 Sivori y Moreno Campana y en Zpárate FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Atención: con el número de tu entrada anticipada participas por un sorteo de 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.8.10. AGRADECIMIENTO PARA UNA GRAN PERSONA Quiero hacer llegar mi agradecimiento al SEÑOR ANGEL ROJAS DE PAMI CAMPANA que con su vocación de servicio y apoyo constante pudo conseguir mi medicación, para mejorar mi salud y tener una vida digna sin dolores. Y a todo el personal que presta sus servicios en dicha Institución y nos atienden con amabilidad y dedicación, para que todos los abuelos tengamos una mejor calidad de vida. Muchas gracias a todos! Stella Maris Mielgo DNI 6375278 FRASE DEL DIA El débil no puede perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes. Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Famniliar este sábado 7 de octubre a partir de las 22 hs y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo el Amo y Señor del Amor: "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Atención: entrada general con descuentos hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.7.10. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "Averiguación de Paradero" denunciante RITA LORENA CAMPOSTRINI progenitora de MIRANDA JOAQUIN JESUS con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Matías Ferreiros dirijo a Ud. la presente a los fines de solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero del causante MIRANDA JOAQUIN JESUS argentino de 15 años de edad, DNI Nº 44.114.432 quien resulta ser de contextura física delgado, de 1.55 mts de altura, detez trigueña, cabellos cortos negros, ojos marrones,seña particular lunar en parte superior del labio, vestía al momento de retirarse, jeans azul, remera de color roja, buzo negro, zapatillas negras y mochila de color negra. El causante no se encuentra bajo ningún tipo de tratamiento. Que el día 25/9/17 y siendo las 11.30 hs se retir{o de su hogar sito en calle Interno II Nº 397 de Campana y hasta el momento no ha regresado al mismo. Se adjunta fotografía del causante. Cualquier información llamar a Comisaria de Campana tel. 422025 o 423263 . v.1.10. PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza asociación civil, invita a las familias amigas a su tradicional Pizza Party, que se realizará el sábado 7 de Octubre a las 21 hs. en Casa Esperanza (Buenos Aires 205), con el objetivo de recaudar fondos para la manutención de la casa y talleres a los que asisten los jóvenes a diario. Este año contaremos con el show y animación del reconocido artista Gabriel Jano Solis, de la ciudad de Zárate. Como es habitual, tendremos música de todos los tiempos para bailar y divertirnos a lo grande. El servicio de pizza estará a cargo de Pizzería "La Fortuna". Las entradas, que incluyen pizza libre, se venden únicamente anticipadas y las podes adquirir llamando al 03489-421471 o en Casa Esperanza. LOS ESPERAMOS...!!!