JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Cena show- Baile y karaoke Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. FRASE DEL DIA La ignorancia es la madre de todos los crímenes. Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés. MILVA LOPEZ PEREYRA FELICES 50 AÑOS!! 5.10.2017 Te dese lo mejor tu mamá Teresa. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.10. EXTRAVIO Se ha extraviado DNI y SUBE a nombre de IRMA LUJAN GOMEZ. En Balcarce y Mitre. Si lo ha encontrado por favor traerlo a nuestra redaccion Rocca 161. Gracias!! v.5.10. AGRADECIMIENTO VECINOS DEL BARRIO DALMINE AGRADECEN A la gestión del Municipio y a la Empresa C&E por la excelente tarea realizada por el mejoramiento de las calles de nuestro Barrio. PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza asociación civil, invita a las familias amigas a su tradicional Pizza Party, que se realizará el sábado 7 de Octubre a las 21 hs. en Casa Esperanza (Buenos Aires 205), con el objetivo de recaudar fondos para la manutención de la casa y talleres a los que asisten los jóvenes a diario. Este año contaremos con el show y animación del reconocido artista Gabriel Jano Solis, de la ciudad de Zárate. Como es habitual, tendremos música de todos los tiempos para bailar y divertirnos a lo grande. El servicio de pizza estará a cargo de Pizzería "La Fortuna". Las entradas, que incluyen pizza libre, se venden únicamente anticipadas y las podes adquirir llamando al 03489-421471 o en Casa Esperanza. LOS ESPERAMOS...!!! v.7.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Famniliar este sábado 7 de octubre a partir de las 22 hs y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo el Amo y Señor del Amor: "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Atención: entrada general con descuentos hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.7.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, fiesta total imperdible, este domingo 8 de octubre a partir de las 21 hs, y desde Santa Fe, llegan para estar toda la noche con nosotros y festejar sus 33 años conla música: "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailr y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Las entradas anticipadas sonlimitadas y las pods conseguir en radio Exito 94.5 Sivori y Moreno Campana y en Zpárate FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Atención: con el número de tu entrada anticipada participas por un sorteo de 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.8.10.