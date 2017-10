VIERNES 6 DE OCTUBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO La Comisión de Jubilados y Pensionados del Sindicato de Luz y Fuerza de la Zona del Paraná, seccional Campana, mediante la presente quiere manifestar su agradecimiento a la Comisión de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE 6 DE JULIO, por realizar el servicio de traslado de nuestros afiliados al Camping de San Pedro el pasado 21 de Setiembre del corriente año. LIGA DE MADRES DE FAMILIA Sección Santa Bárbara invita ALMUERZO 37 ANIVERSARIO Queridas socias y amigas estamos transitando el camino hacia la celebración de los 37 años de vida de nuestra institución. Para nuestra Comisión sereá muy importante compartirlo con uds.que siempre nos brindaron su apoyo.Nos reuniremos para festejarlo el día 27 de octubre a las 13 hs enel salón Le Parc Mitre 1222. Contaremos con la animación del Sr. Rubén Dusac, será un momento de encuentro donde disfrutaremos de la música, del baile y el canto. Habrá sorteos de electrodomésticos y otros regalos y muy importante se degustará las exquisiteceses de la casa.Nos sentiremos gustosas con la presencia de uds. Reservas: Zuny:424407. Silvia: 424706. Eva: 425621. Cata: 437539. La Comisión. v.10.10. VECINOS DEL BARRIO DALMINE NUEVO AGRADECEN A la gestión del Municipio y a la Empresa C&E por la excelente tarea realizada por el mejoramiento de las calles de nuestro Barrio. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA enel horario der 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenciónmédica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.10. CENA SHOW- BAILE Y KARAOKE Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. FRASE DEL DIA No hay nada hecho por la mano del hombre que tarde o temprano el tiempo no destruya. Cicerón (106 AC-43 AC) Escritor, orador y político romano. CUMPLEAÑOS Hoy está cumpliendo años mi hija Liliana Correa. Mamá te desea que pases felíz cumpleaños hija te quiero mucho, sos un ser humano ejemplar, buena hija, buena madre, solidaria, luchadora. Feliz cumple! Mamá Elsa de Correa. PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza asociación civil, invita a las familias amigas a su tradicional Pizza Party, que se realizará el sábado 7 de Octubre a las 21 hs. en Casa Esperanza (Buenos Aires 205), con el objetivo de recaudar fondos para la manutención de la casa y talleres a los que asisten los jóvenes a diario. Este año contaremos con el show y animación del reconocido artista Gabriel Jano Solis, de la ciudad de Zárate. Como es habitual, tendremos música de todos los tiempos para bailar y divertirnos a lo grande. El servicio de pizza estará a cargo de Pizzería "La Fortuna". Las entradas, que incluyen pizza libre, se venden únicamente anticipadas y las podes adquirir llamando al 03489-421471 o en Casa Esperanza. LOS ESPERAMOS...!!! v.7.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Famniliar este sábado 7 de octubre a partir de las 22 hs y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo el Amo y Señor del Amor: "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Atención: entrada general con descuentos hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.7.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, fiesta total imperdible, este domingo 8 de octubre a partir de las 21 hs, y desde Santa Fe, llegan para estar toda la noche con nosotros y festejar sus 33 años conla música: "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailr y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Las entradas anticipadas sonlimitadas y las pods conseguir en radio Exito 94.5 Sivori y Moreno Campana y en Zpárate FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. 