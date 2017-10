SABADO 7 DE OCTUBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA enel horario der 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenciónmédica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.10. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo 8 a partir de las 21.30 hs. Grn Baile Familiar con 4 orquestas: por primera vez el grupo Tropical "Humildes de Corazón", "Los Hermanos Ruiz Díaz", "El Chino y la Sonora" y el show trasnoche de la "Super Super" Tropical Barrientos. Las damas entran gratis hasta las 23.30 hs. v.8.10. FRASE DEL DIA Aparentar tiene más letras que ser. Karl Kraus (1874-1936) Poeta, autor satírico y crítico austriaco. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Famniliar este sábado 7 de octubre a partir de las 22 hs y desde Santa Fe llega con un gran show en vivo el Amo y Señor del Amor: "MARIO LUIS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Atención: entrada general con descuentos hasta la 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.7.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, fiesta total imperdible, este domingo 8 de octubre a partir de las 21 hs, y desde Santa Fe, llegan para estar toda la noche con nosotros y festejar sus 33 años conla música: "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailr y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Las entradas anticipadas sonlimitadas y las pods conseguir en radio Exito 94.5 Sivori y Moreno Campana y en Zpárate FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Atención: con el número de tu entrada anticipada participas por un sorteo de 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.8.10. EL COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO Tiene el agrado de invitar a ex docentes, ex alumnos, padres, familiares y amigos en general a celebrar su 34º Aniversario El día martes 10 de octubre en su Salón de Actos * 10:00: Eucaristía de Acción de Gracias * 11:00: Acto Académico Se invita especialmente a los Egresados de la 5º Promoción a quienes rogamos confirmar asistencia a: secretaria@csta.com.ar Avda. Perón 313 - Campana VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.10. FERIA ESCUELA TECNICA "LUCIANO REYES" Viernes 8 de Octubre de 10 a 17 hs. A beneficio de la Escuela. Los feriantes que quieran participar se podrán comunicar a los tel: 3489-524439 (Carolina), 3489-531405 (Luciana) o 3489-511832 (Graciela). Concurrir de lunes a viernes de 9.30 a 11.30 hs. en Comercio Narrow (Rocca 168) o lunes miercoles y viernes de 15 a 16.30 hs o martes jueves y viernes de 18 a 19.30 hs en la Escuela Intendente Moro 1122. Llamar al 3489-511832 / v.7.10 AGRADECIMIENTO Por este medio agradezco a la Clínica Delta, enfermeras y demás personal en especial al Doctor Ruben Romano por las atenciónes recibidas durante mis internaciones en dicha institución. Felisa Teresa Galarza. DNI 1.491.864. v.8.10. CENA SHOW- BAILE Y KARAOKE Org. Ballet Eluney Este sabado 7 de octubre desde las 21,30 hs gran cena show bailable y karaoke en el club Estrella del Este, por solo $ 200,00 podes tener este menu unico , entrada empanadas caseras, plato principal Matambre a la Pizza con papas al natural,y de postre helado, ademas bailar toda la musica de todas las epocas con Armonizando con Ritmo , adquiera su entrada anticipada en Jean Jaures 767, F M Simple Rawson 329, Club , bailarines del Ballet Eluney, o llame al 15570418. Son Limitadas. v.7.10. PIZZA PARTY A BENEFICIO DEL GRUPO ESPERANZA El Grupo Esperanza asociación civil, invita a las familias amigas a su tradicional Pizza Party, que se realizará el sábado 7 de Octubre a las 21 hs. en Casa Esperanza (Buenos Aires 205), con el objetivo de recaudar fondos para la manutención de la casa y talleres a los que asisten los jóvenes a diario. Este año contaremos con el show y animación del reconocido artista Gabriel Jano Solis, de la ciudad de Zárate. Como es habitual, tendremos música de todos los tiempos para bailar y divertirnos a lo grande. El servicio de pizza estará a cargo de Pizzería "La Fortuna". Las entradas, que incluyen pizza libre, se venden únicamente anticipadas y las podes adquirir llamando al 03489-421471 o en Casa Esperanza. LOS ESPERAMOS...!!! v.7.10. " LES COMUNICAMOS TODOS LOS NUMEROS " NO VENDIDOS" DE LA RIFA 30º ANIVERSARIO DEL CENTRO DE JUBILADOS , QUE SE SORTEARA HOY 07/10 POR LOTERIA NACIONAL NOCTURNA. Agradecemos a los que adqurieron las mismas, ayudandonos para avanzar con nuevos proyectos y sueños y les deseamos mucha suerte!!