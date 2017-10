DOMINGO 8 DE OCTUBRE DE 2017

Cumpleaños

BRISA COYETTE 8/10/17 15 Años Llegó tu día Brisa al cumplir tus juveniles 15 años, un día que será inolvidable para vos y para toda tu familia. Que se te cumplan tus deseos, sueños y anhelos. Te queremos: tu tía Laura y tus primas Angeles y Martina. BRISA COYETTE 15 Años 8 de Octubre 2017 }Que la felicidad de este día quede como una huella imborrable en tu corazón. Te quiero muchísimo. Tu abuela Marisa. RENZO PROVIDENZA FELIZ CUMPLE!!! 8 de Octubre 2017 Te deseo yo:Nelda, tu prima. FELIZ CUMPLEAÑOS TOMAS BIRADOR Hoy hace 18 años llegaste a este mundo y definitivamente cambiaste nuestras vidas, que tengas el mejor de los días y que seas feliz hoy y siempre Tomas Birador. Abuela Rosa y tía María R. FRASE DEL DIA El azar no existe; Dios no juega a los dados. Albert Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo 8 a partir de las 21.30 hs. Grn Baile Familiar con 4 orquestas: por primera vez el grupo Tropical "Humildes de Corazón", "Los Hermanos Ruiz Díaz", "El Chino y la Sonora" y el show trasnoche de la "Super Super" Tropical Barrientos. Las damas entran gratis hasta las 23.30 hs. v.8.10. AGRADECIMIENTO Por este medio agradezco a la Clínica Delta, enfermeras y demás personal en especial al Doctor Ruben Romano por las atenciónes recibidas durante mis internaciones en dicha institución. Felisa Teresa Galarza. DNI 1.491.864. v.8.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, fiesta total imperdible, este domingo 8 de octubre a partir de las 21 hs, y desde Santa Fe, llegan para estar toda la noche con nosotros y festejar sus 33 años conla música: "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailr y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Las entradas anticipadas sonlimitadas y las pods conseguir en radio Exito 94.5 Sivori y Moreno Campana y en Zpárate FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Atención: con el número de tu entrada anticipada participas por un sorteo de 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.8.10. INVITACION El COLEGIO SANTO TOMAS DE AQUINO Tiene el agrado de invitar a ex docentes, ex alumnos, padres, familiares y amigos en general a celebrar su 34º Aniversario El día martes 10 de octubre en su Salón de Actos * 10:00: Eucaristía de Acción de Gracias * 11:00: Acto Académico Se invita especialmente a los Egresados de la 5º Promoción a quienes rogamos confirmar asistencia a: secretaria@csta.com.ar Avda. Perón 313 - Campana ---- ANSES INFORMA Los beneficiarios que cobran en esta segunda semana de Octubre A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los grupos de pago para este semana del 9 al 13 de octubre: LUNES 9: - Jubilados y Pensionados cuyos haberes no superan los $8234 y sus documentos terminan en 0. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo, Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 2. MARTES 10: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $8234 y sus documentos terminan en 1. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo, Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 3. MIÉRCOLES 11: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $8234 y sus documentos terminan en 2. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo, Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 4. JUEVES 12: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $8234 y sus documentos terminan en 3. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo, Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 5. VIERNES 13: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $8234 y sus documentos terminan en 4. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo, Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 6. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA enel horario der 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenciónmédica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.10.