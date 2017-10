Cumpleaños

MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2017

CUMPLEAÑOS MARTINA ALMIRON 10.10.17 Felíz cumple mi princesita hermosa. Cómo pasan los años, ya tenés 7 añitos. Qué decirte sos tan inteligente y tan buena alumna en el colegio. Tendría que escribir un diario entero pero si te digo que no cambies nunca. Segui siendo esa personita humilde que sos. . Cada día que cruzas a saludarme con una sonrisa y me contagias con tu alegría. Gracias mi gordita por quererme tanto, tanto. Que la pases super super bien en tu cumple, que cada año tu mami te organiza con tanto amor. Te amoooooo Tu mamá. FRASE DEL DIA Creo que no se puede ser hombre, y mucho menos artista, sin tener una conciencia política. El arte es política. Luchino Visconti (1906-1976) Aristócrata y director de cine italiano. AGRADECIMIENTO La comunidad educativa, equipo directivo y docentes del jardín de infantes Nº917 agradece a la Municipalidad de Campana por la instalación de las rampas para nuestros alumnos con movilidad reducida v.11.10. ANSES INFORMA Los beneficiarios que cobran en esta segunda semana de Octubre A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los grupos de pago para este semana del 9 al 13 de octubre: MARTES 10: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $8234 y sus documentos terminan en 1. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo, Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 3. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA enel horario der 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenciónmédica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.10. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 14 de octubre a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe, llega con un gran show en vivo "LA VANIDOSA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA".Los esperamos para que juntos pasemos otra de lasnoches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general damas y caballeros gratis, gratis, gratis hasta la 1 hs. Abrimos las puertas de ingreso a las 22 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.14.10.