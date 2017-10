MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017

Cumpleaños

HOMENAJE A LAS MADRES El domingo 15 de octubre 10.15hs, como es tradicional, la Comisión Directiva del Sindicato del Petróleo y Gas Privados de Campana, conmemorará el Día de la Madre con un emotivo acto, frente al monumento que las evoca, situado en esquina de Av. Varela y Sarmiento. Por tal motivo tenemos el agrado de invitar a toda la comunidad. Comisión Directiva ANSES INFORMA Los beneficiarios que cobran en esta segunda semana de Octubre A través de un comunicado de prensa, la ANSES informó cuáles son los grupos de pago para este semana del 9 al 13 de octubre: MIÉRCOLES 11: - Jubilados y pensionados cuyos haberes no superan los $8234 y sus documentos terminan en 2. - Titulares de la Asignación Universal por Hijo, Embarazo y PROGRESAR cuyos documentos terminan en 4. A su vez, el organismo destacó que los calendarios de pagos de todas las prestaciones pueden consultarse en www.anses.gob.ar. opción Accesos Rápidos. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.10. FRASE DEL DIA No es más fuerte la razón porque se diga a gritos. Alejandro Casona (1903-1965) Dramaturgo español. AGRADECIMIENTO La comunidad educativa, equipo directivo y docentes del jardín de infantes Nº917 agradece a la Municipalidad de Campana por la instalación de las rampas para nuestros alumnos con movilidad reducida v.11.10. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA enel horario der 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenciónmédica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.10. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 14 de octubre a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe, llega con un gran show en vivo "LA VANIDOSA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA".Los esperamos para que juntos pasemos otra de lasnoches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general damas y caballeros gratis, gratis, gratis hasta la 1 hs. Abrimos las puertas de ingreso a las 22 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.14.10.