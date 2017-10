Cumpleaños

VIERNES 13 DE DICIEMBRE DE 2017

AUGURIOS DIA DE LA MADRE Para mis amigas del alma: Noemí, Mirta, Viviana, Daiana, Roxana, Dudi, Miriam, Carla, Fabiana, Verónica y Antonella. Que Dios siga bendiciendo estas madres maravillosas. Atte. Patricia Shuster hna. en la fe judeo meseánica. v.15.10. FRASE DEL DIA Ser bueno es fácil; lo difícil es ser justo. Victor Hugo (1802-1885) Novelista francés. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante GODOY PAOLA ELISABET progenitora de la causante CARDOZO FLORENCIA VALENTINA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto. Judicial Zárate-Campana acargo del Dr. Matias Feeriros dirijo la presente para solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la menor causante CARDOZO FLORENCIA VALENTINA, argentina, instruída, de 18 años de edad, DNI 41.550.972, domiciliada en Viola Nº 343 Bº La Argentina de este medio, ojos marrones claros, que al momento de retirarse vestía una campera der color roja, un pantalón de jeans de color azul, zapatillas Nike color verde que el día 8 de setiembre del año 2017 siendo las 21 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Que el día 09 de setiembre del corriente año, la causante refiere que se fue de su casa ya que sus padres no aceptan su relación con Lautaro. Manifiesta que tomó conocimiento que la estaría buscando por parte de una amiga, mediante mensaje de texto al celular de Lautaro. Aclara que se encuentra en buen estado de salud y no desea ser trasladada al nosocomio local. Refiere que no es la primera vez que se va de su vivienda. pereo siempre dándole aviso a su madre, no diciendo donde se va, debido a que le prohiben estar con su ex pareja,de la cual está separada pero siguen viéndose.Cualquier información llamar al 422534 Comisaria Local. v.15.10. EXTRAVIO Se ha extraviado porta documentos a nombre de JUAN CARLOS MARQUEZ. Zona Coletta y Castilla. Habia tarjeta verde y seguro del auto. Ayer (11.10.) por la mañana. Quien lo haya encontrado por favor traerlo aca a la redacción de este diario Rocca 161 Campana. v.15.10. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 14 de octubre a partir de las 22 hs. y desde Santa Fe, llega con un gran show en vivo "LA VANIDOSA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA".Los esperamos para que juntos pasemos otra de lasnoches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general damas y caballeros gratis, gratis, gratis hasta la 1 hs. Abrimos las puertas de ingreso a las 22 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.14.10. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA enel horario der 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenciónmédica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.10.