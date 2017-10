SABADO 14 DE OCTUBRE DE 2017

Cumpleaños

CUMPLEAÑOS GUILLERMO RAUL AGUIRRE 14.10.17 Guille: hoy cumplís tus 18 años tan esperados para vos y toda tu familia. Te queremos decir que lo pases muy bien en tu día tan especial con todos los que te queremos con cariño, amor, amistad. Bueno que te podemos decir hermanito tan querido de la familia, compañeros/as, maestra de la Escuela San Francisco de las Lomas. Tu familia: Raúl (papá), Javier (hno), María (hna), Paola (hna), Romina (hna), Cecilia (hna) y tus sobrinas/os Melany, Mía Guadalupe, Dionisio, tu mamá que desde el cielo te guía día a día y te ilumina siempre. Flía. Aguirre. FLORENCIO MEDINA 14/10/1932 - 14/10/2017 Papi: hoy sería un buen día para estar todos juntos y recordar viejos tiempos en familia. Te mandamos un beso grandote todos los que te quisimos y te seguimos queriendo. Chau Luis. MARTINA AYLEN FORNARI 14/10/17 Hoy cumples 14 años, queremos desearte lo mejor en este día y que tus deseos se cumplan. Una estrella te guía (tu papá) y consu recuerdo te saludamos eneste día especial. Muchas felicidades: mamá Laura, hermana M. de los Angeles y abuela. FRASE DEL DIA Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedas y pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. San Agustín. CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 31 de octubre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.31.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 21 - 16,00 Hs Este proximo sabado a las 16,00 hs Loteria familiar del Ballet Eluney en el club Estrella del Este, recuerde que con solo abonar la entrada de $ 110,00 participa por todos los premios. Ingresa solo 1 persona por entrada . Adquierala en Jean Jaures 767, Club , bailarines de Eluney o llame al 15 570418. Colabore , gane y diviertase en solo dos horas.- v.21.10. EXTRAVIO Se ha extraviado porta documentos a nombre de JUAN CARLOS MARQUEZ. Zona Coletta y Castilla. Habia tarjeta verde y seguro del auto. Ayer (11.10.) por la mañana. Quien lo haya encontrado por favor traerlo aca a la redacción de este diario Rocca 161 Campana. v.15.10. CLUB PELLEGRINI ZARATE SABADO 14 OCTUBRE - 21:00 Hs. CLAUDIO EL SABANERO Tropical Barrientos - El Chino y La Sonora - Trop. de Facio - Esteban Alberto Anticipadas $100 - en Fotoproducciones NUMEROS SUSTRAIDOS Los siguientes números de los Bonos contribución del Ballet Eluney NO Participarán de ninguno de los 4 sorteos ya que los mismos fueron sustraídos.- 176-824/177-823/178-822/179-821/180-820/181-819/182-818/183-817/184-816/185-815/ 186-814/187-813/188-812/189-811/190-810/191-809/192-808/193-807/194-806/195-805 Ballet Eluney HALLAZGO Se ha encontrado en el Barrio Villanueva en una parada de colectivo calle Chacabuco tarjeta de Banco Nacion a nombre de GUEROBE DIEGO MARTIN. Puede pasar por la redacción de este diario Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.15.10. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 13 de octubre se realizará una FERIA AMERICANA enel horario der 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atenciónmédica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.13.10.