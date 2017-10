DOMINGO 15 DE OCTUBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) HOMENAJE A LAS MADRES Hoy domingo 15 de octubre 10.15hs, como es tradicional, la Comisión Directiva del Sindicato del Petróleo y Gas Privados de Campana, conmemorará el Día de la Madre con un emotivo acto, frente al monumento que las evoca, situado en esquina de Av. Varela y Sarmiento. Por tal motivo tenemos el agrado de invitar a toda la comunidad. Comisión Directiva MAMÁ Mamá que te fuiste al cielo, y el Día de la Madre ya nunca será igual, pero desde el fondo de nuestras almas, tu nunca dejarás de estar. Te amamos y te extrañamos!!! Roberto, Lucas, Daniel y Nany ----- ----- MORA NICOL IBAÑEZ Llegó para alegría de sus papis Romina Piñero y Daniel Ibañez así como también de su hermanito Fernando Garcia, el 10 de octubre. Bienvenida Morita!!!!! RAMONA LEONARDA FERNANDEZ BARRIOS Querida y amada mami: en este tu día sabemos que estás con el Señor. Vives en nuestra mente y corazón por siempre. Por todo lo que nos brindaste: tus caricias, tu atención en nuestros problemas, tu calma, tus sonrisas, tus lágrimas, tu preocupación muchas veces para que cada uno entendamos que en la vida hay que sembrar cosas buenas. Abrazos y besos de todos los que te aman: Mirta, Rosa, Clara, Lili, Félix, Horacio, Marcelo y Moncho. Proverbios: 31: 10 al 31. A todas las madres que Dios las bendiga!! SINDICATO PETROLERO DE CAMPANA SALUDA A LAS MADRES EN SU DÍA La Comisión Directiva del Sindicato Petrolero de Campana, saluda y rinde homenaje a todas las madres, en especial a las esposas y madres de cada uno de nuestros afiliados. En su día honramos y reconocemos la fortaleza y la grandeza de brindar vida, así como también el esfuerzo y sacrificio que realizan cotidianamente en su quehacer de trabajadoras, jefas de hogar. Ellas cumplen ese rol único que logra un equilibrio conciliador entre la maternidad y la vida laboral. Comisión directiva. ----- ----- ----- ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 21 - 16,00 Hs Este proximo sabado a las 16,00 hs Loteria familiar del Ballet Eluney en el club Estrella del Este, recuerde que con solo abonar la entrada de $ 110,00 participa por todos los premios. Ingresa solo 1 persona por entrada . Adquierala en Jean Jaures 767, Club , bailarines de Eluney o llame al 15 570418. Colabore , gane y diviertase en solo dos horas.- v.21.10. CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 31 de octubre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.31.10. EXTRAVIO Se ha extraviado porta documentos a nombre de JUAN CARLOS MARQUEZ. Zona Coletta y Castilla. Habia tarjeta verde y seguro del auto. Ayer (11.10.) por la mañana. Quien lo haya encontrado por favor traerlo aca a la redacción de este diario Rocca 161 Campana. v.15.10. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO", denunciante GODOY PAOLA ELISABET progenitora de la causante CARDOZO FLORENCIA VALENTINA con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana, del Dpto. Judicial Zárate-Campana acargo del Dr. Matias Feeriros dirijo la presente para solicitarle la colaboración de la población para dar con el paradero de la menor causante CARDOZO FLORENCIA VALENTINA, argentina, instruída, de 18 años de edad, DNI 41.550.972, domiciliada en Viola Nº 343 Bº La Argentina de este medio, ojos marrones claros, que al momento de retirarse vestía una campera der color roja, un pantalón de jeans de color azul, zapatillas Nike color verde que el día 8 de setiembre del año 2017 siendo las 21 hs se retiró de su domicilio y hasta el momento no ha regresado al mismo. Que el día 09 de setiembre del corriente año, la causante refiere que se fue de su casa ya que sus padres no aceptan su relación con Lautaro. HALLAZGO Se ha encontrado en el Barrio Villanueva en una parada de colectivo calle Chacabuco tarjeta de Banco Nacion a nombre de GUEROBE DIEGO MARTIN. Puede pasar por la redacción de este diario Rocca 161 Campana de 8 a 18 hs. v.15.10.