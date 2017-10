JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017

Cumpleaños

Entretenimiento Familiar Sabado 21 - 16,00 Hs Este proximo sabado a las 16,00 hs Loteria familiar del Ballet Eluney en el club Estrella del Este, recuerde que con solo abonar la entrada de $ 110,00 participa por todos los premios. Ingresa solo 1 persona por entrada . Adquierala en Jean Jaures 767, Club , bailarines de Eluney o llame al 15 570418. Colabore , gane y diviertase en solo dos horas.- v.21.10. EXTRAVIO Se ha extraviado caniche toy beige, de 2 años, con pelaje corto en la zona de Colón y Ameghino el día martes 17/10 a las 22 hs. Tel. 3489-549876 / 580620. v.20.10. FELICITACIONES!!! A los alumnos de 7º 4ta. Orientación Electrónica de la Escuela Técnica Luciano Reyes, quienes participaron en la 1er.Olimpíada Provincial de Electrónica en Mar del Plata y clasificaron para las Olimpíadas Nacionales. Los alumnos partipantes fueron: Gonzalo Caballero, Ezequiel Melgarejo, Lucas Maidana y el profesor Ulises Vela. v.22.10. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este viernes 20 de octubre a partir de las 22 hs., y desde Santa Fe, llega el romántico más caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!!! Entrada general damas y caballeros $ 50 hasta la 00 hs. (Sólo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! FRASE DEL DIA Una mentira es como una bola de nieve; cuanto más rueda, más grande se vuelve. Martin Lutero FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.21.10. ASOC. DE JUB. Y PENS. NAC. Y PROV. CAMPANA Pueyrredón 653 - Campana PEÑA ENCUENTRO La Asociación invita al público en general a las siguientes actividades: Jueves 19 de octubre: de 16 a 18 hs. Clases gratuitas de folklore tradicional dictadas por la Sra. Pichi Benitez y recordarles que el sábado 21 de 17 a 19 hs. La Peña Encuentro La Pueyrredón, los esperamos como siempre para divertirnos con distintos tipos de danzas, degustación de ricos mates, tortas fritas que vende el buffet, también pastelitos, tortas varias. La Peña es totalmente gratis. Nos encontraremos con nuevos y viejios amigos. Los esperamos: La Comisión: v.21.10.