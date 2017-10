Cumpleaños

VIERNES 20 DE OCTUBRE DE 2017

CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 31 de octubre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.31.10. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.10. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. v.21.10. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este viernes 20 de octubre a partir de las 22 hs., y desde Santa Fe, llega el romántico más caliente "URIEL LOZANO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!!! Entrada general damas y caballeros $ 50 hasta la 00 hs. (Sólo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.21.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Sabado 21 - 16,00 Hs Este proximo sabado a las 16,00 hs Loteria familiar del Ballet Eluney en el club Estrella del Este, recuerde que con solo abonar la entrada de $ 110,00 participa por todos los premios. Ingresa solo 1 persona por entrada . Adquierala en Jean Jaures 767, Club , bailarines de Eluney o llame al 15 570418. Colabore , gane y diviertase en solo dos horas.- v.21.10. FRASE DEL DIA El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Winston Churchill (1874-1965) Político británico. FELICITACIONES!!! A los alumnos de 7º 4ta. Orientación Electrónica de la Escuela Técnica Luciano Reyes, quienes participaron en la 1er.Olimpíada Provincial de Electrónica en Mar del Plata y clasificaron para las Olimpíadas Nacionales. Los alumnos partipantes fueron: Gonzalo Caballero, Ezequiel Melgarejo, Lucas Maidana y el profesor Ulises Vela. v.22.10.