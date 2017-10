Cumpleaños

DOMINGO 22 DE OCTUBRE DE 2017

Pág. siguiente (2/3) CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 31 de octubre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.31.10. UMA FELIZ CUMPLE!!! El jueves 12 de octubre mi hermosa nieta UMA cumplió 4 años. Cariñosa, mimosa, caprichosa, celosa, pero bella, tierna dulce y muy inteligente. Te amamos Uma desde que llegaste a nuestras vidas y nos haces felíz. el sabado 14 nos esperaron tus papis Adry, Roxy y tu hermano Valentín para festejarlo en familia. Bisabuelos, abuelos, tíos, primos y amigos disfrutamos una tarde de mates, juegos, risas y sol con amor y ademas de la torta y sorpresitas que te hizo tu mami. Se felíz minena, tu vida y tu mundo es jugar..y reír. Besos de tu abu Marita que te ama. HALLAZGO En Necochea y Ameghino se ha encontrado DNI a nombre de BORGOGNA MALVINA SOLEDAD. Su dueña puede pasar por nuestra redacción In. Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias. v.24.10. JUBILEO MATRIMONIAL 2016 AGRADECE Al Intendente Municipal, Sr. Sebastián Abella, al Párroco Ariel Pérez, Padre Albino Cabral de la Catedral Sta. Florentina, Al Padre Rodrigo Chaparro de la Parroquia del Carmen, servicio de catering Eventos 2000 y todo su personal, Marcos Lavie (Musicalización), Tomas Buzzi (Locución), Alejandro Morales y Jackeline Valdez (Bailarines de Tango), Súper Tropical Barrientos, Sara Concaro y Rocío Fernández (Fotografía y Video)Tortas y adornos May de Marina Pizzichini, Hermanas Mabel y Alicia (Arreglos Florales), Casa Márquez, Imprenta Rumi, Matrimonio Rodríguez- Urbieta (Jubileo 2015) Centro de Jubilados de la Calle Pueyrredon, Diario La Autentica Defensa y a todos los comercios de Campana que durante el año colaboraron para que este evento se lleve a cabo. A todos, muchísimas gracias por haber sido parte de la realización del agasajo del 14/10 a los matrimonios que cumplen sus Bodas de Oro y Plata durante el año 2017. FRASE DEL DIA No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Voltaire (1694-1778) Filósofo y escritor francés AGRADECIMIENTO Agradezco a San Expedito por haberme ayudado a conseguir lo que tanto pedí: MSS v.28.10. AGRADECIMIENTO Por medio de la presente queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al Intendente Sebastián Abella, al secretario de Desarrollo Marcos Bongiovanni, al señor Gonzalo Patiño y a todo el personal de Deportes por la organización, desarrollo y acompañamiento en los Juegos Bonaerenses. Saludamos atte. Elida Solis y Rubén Raggio. v. 22.10. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)