MARTES 24 DE OCTUBRE DE 2017

CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 31 de octubre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.31.10. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 28 de octubre a partir de las 22 hs, llegan desde Santa Fe los Nº 1 "LOS PALMERAS" y lbanda mas pedida de la zona "CUMBIA DE LOKOS". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Con el Número de la entrada anticipada sorteamos $ 10 mil. Entradas anticipadas en venta en Radio Exito 94.5 (viernes de 18 a 21 hs. Campana) en 93.9 (Zárate de Lun a vier de 9 a 13 hs. Sarmiento 365). (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.28.10. FRASE DEL DIA Del fanatismo a la barbarie sólo media un paso. Denis Diderot (1713-1784) Escritor francés. SE RECOMPENSARA Se ha extraviado caniche toy beige, de 2 años, con pelaje corto en la zona de Colón y Ameghino el día martes 17/10 a las 22 hs. Recompensaré!! Tel. 3489-549876 / 580620. v.25.10. HALLAZGO En Necochea y Ameghino se ha encontrado DNI a nombre de BORGOGNA MALVINA SOLEDAD. Su dueña puede pasar por nuestra redacción In. Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias. v.24.10. CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Circulo Amigos del Tango con el acompañamiento de la Secretarìa de Cultura, Educaciòn y Turismo anuncian la actuaciòn de la orquesta SANS SOUCI (diez integrantes y la voz del Chino Laborde. Ademàs para todos los ritmos el grupo ARMONIZANDO. La cita es el sàbado 18 de noviembre,a las 20.30 en el salòn del Centro Gallego, Castelli 726. El Cathering incluye bebidas . Reserva de tarjetas a los miembros de Comisiòn. 421045 (Bibi)-420876 (Ofelia) - 437772 (Elida) -421946 (Norma)-425189 (Berra)- 424691(Pepe). v.31.10.