JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017

CUMPLEAÑOS 26 de Octubre Sabes una cosa? Si...... era nena y con rulitos....! Se llama JAZMIN y es alguien tan llena de amor, de ella para los papás, para sus abuelos, tíos y para mí que a esta altura de mi vida, Dios me regaló esta bisnieta a la que adoro con toda mi alma. Gracias Antonella por dejarme quererla tanto y compartir con ustedes este amor. Felices 2 Añitos Jazmín!!! Tu Bisabuela Bety y familia Roma CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 28 de octubre a partir de las 22 hs, llegan desde Santa Fe los Nº 1 "LOS PALMERAS" y lbanda mas pedida de la zona "CUMBIA DE LOKOS". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Con el Número de la entrada anticipada sorteamos $ 10 mil. Entradas anticipadas en venta en Radio Exito 94.5 (viernes de 18 a 21 hs. Campana) en 93.9 (Zárate de Lun a vier de 9 a 13 hs. Sarmiento 365). (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.28.10. SE RECOMPENSARA Se ha extraviado caniche toy beige, de 2 años, con pelaje corto en la zona de Colón y Ameghino el día martes 17/10 a las 22 hs. Recompensaré!! Tel. 3489-549876 / 580620. v.26.10. EXTRAVIO se ha extraviado documentación a nombre de CARLOS EDGAR RODRIGUEZ. DNI, cédula vwerde y registro dentro de una billetera marrón. Cualquier dato llamar al 03489-15-483134. Se gratificará!! v.27.10. FRASE DEL DIA El secreto para tener buena salud es que el cuerpo se agite y que la mente repose. Vincent Voiture (1597-1648) Poeta francés. AGRADECIMIENTO Agradezco a San Expedito por haberme ayudado a conseguir lo que tanto pedí: MSS v.28.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.10.11. FELICITACIONES La Comisión Directiva de la Sociedad de Fomento Barrio Las Campanas, felicita al equipo de "CAMBIEMOS" por las buenas elecciones, y a todos los partidos políticos que se presentaron en la misma. Le pedimos al Señor Intendente Sebastián Abella que trabajemos todos juntos con las sociedades de fomento para que todos los barrios alejados estén cada día un poco mejor, por nuestros hijos, nietos, abuelos y por todos nosotros. Muchas gracias y felicitaciones de parte de toda la Comisión de la Sociedad de Fomento Barrio Las Campanas