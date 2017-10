Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB PELLEGRINI ZARATE Sabado 28 Octubre 21.30 hs. Bailamos con La Banda del Toro Blanco, Tropical Barrientos - Tropical De Facio El Chino y La Sonora SE INVITA A la comunidad a la charla sobre "La Piel y el Sol", tema que será abordado por las dermatólogas Dras. Nora Expósito, Agustina Cione y Andrea Sacchi. La reunión se realizará en Avda. Varela 525 el viernes 3 de noviembre en el horario de 13.30 a 15 hs. Ingreso libre. GRACIAS ALERTA CAMPANA BOMBEROS Y HOSPITAL DE CAMPANA El día 25 del corriente aproximadamente a las 21 hs tuvimos un incidente grave en mi domicilio. Me comuniqué por medio de la APP ALERTA CAMPANA y en diez minutos arribó una ambulancia de Bomberos y en cinco minutos fue ingresada la paciente, quien fue atendida en forma excelente salvándole su vida. Agradecemos a los Bomberos de Campana, a los médicos y enfermeros del Hospital San José de Campana. Les aconsejamos que bajen en su celular la Aplicación ALERTA CAMPANA Flía. Maraggi EXTRAVIO se ha extraviado documentación a nombre de CARLOS EDGAR RODRIGUEZ. DNI, cédula vwerde y registro dentro de una billetera marrón. Cualquier dato llamar al 03489-15-483134. Se gratificará!! v.29.10. SE RECOMPENSARA Se ha extraviado caniche toy beige, de 2 años, con pelaje corto en la zona de Colón y Ameghino el día martes 17/10 a las 22 hs. Recompensaré!! Tel. 3489-549876 / 580620. v.29.10. CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 31 de octubre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.31.10 FRASE DEL DIA Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Martin Luther King (1929-1968) Religioso estadounidense. AGRADECIMIENTO La Dirección de la Escuela de Educación Agraria Nº 1, Isla Talaveera, agradece a la Empresa King Agro Argentina S.A., a la empresa transportista ECOVOL y al Sr. Coordinador del Rotary Club Campana, por la donación de madera, que realizaron a nuestra Institución. v.29.10. AGRADECIMIENTO Agradezco a San Expedito por haberme ayudado a conseguir lo que tanto pedí: MSS v.28.10. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. POEMA: "EL" Autor: Hugo Del Teso Ya de purrete empecé gambeteando en las veredas los deberes de la escuela por escucharlo a "Gardel". Cuantas veces me senté al lado de los mayores oyendo aquellas canciones tan lindas, del que se fue. La de veces que arrugué las pilchitas domingueras que me planchaba mi abuela, todo por oírlo siempre a él. Por eso llevo en mi ser grabado en lo mas profundo el tango, que en todo el mundo inspira respeto y fe. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 28 de octubre a partir de las 22 hs, llegan desde Santa Fe los Nº 1 "LOS PALMERAS" y lbanda mas pedida de la zona "CUMBIA DE LOKOS". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Con el Número de la entrada anticipada sorteamos $ 10 mil. Entradas anticipadas en venta en Radio Exito 94.5 (viernes de 18 a 21 hs. Campana) en 93.9 (Zárate de Lun a vier de 9 a 13 hs. Sarmiento 365). (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.28.10. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.10.11. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. ----- Pág. siguiente (2/3)