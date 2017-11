Cumpleaños

MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017

FELIZ CUMPLEAÑOS En el día de tu cumpleaños Eduardo te deseamos lo mejor en este día todo el personal del Diario La Auténtica Defensa. 31.10.2017 EXTRAVIO se ha extraviado documentación a nombre de CARLOS EDGAR RODRIGUEZ. DNI, cédula vwerde y registro dentro de una billetera marrón. Cualquier dato llamar al 03489-15-483134. Se gratificará!! v.31.10. AVERIGUACION DE PARADERO Por intermedio de la presente me dirijo a usted en mi carácter como titular del Destacamento de Policía de Parada Robles, en marco de las actuaciones que se instruyen en este Destacamento policial caratuladas "AVERIGUACION DE PARADERO", donde resulta ser denunciante "DOS SANTOS ADELINA y Causante CARDOZO RAMON JORGE", con intervención de la Fiscalia Descentralizada de Exaltación de la Cruz del departamento Judicial de Zarate-Campana a cargo del Dr. Juan Manuel Esperante, a los fines de solicitarle ante quien corresponda se difunda el pedido de colaboración a los fines de dar con el paradero de CARDOZO RAMON JORGE 73 años, argentino, soltero, instruido, jubilado, ddo. Miguel Cane 668, DNI 6.260.037, nacido el día 09 de octubre del año 1945, descosiéndose la vestimenta al momento de ausentarse el día Sábado 28-10-2017. Se adjunta fotografía y ante cualquier información comunicarse policiarobles@gmail.com- Tel. (02323)- 478000.- V.1.11. CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 31 de octubre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.31.10 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.10.11. FRASE DEL DIA Los pequeños hechos revelan mejor que los grandes el carácter de una persona. Samuel Smiles (1812-1904) Escritor y reformista escocés. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 4 de noviembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes desde Santa Fe en vivo: "NICO MATTIOLI" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Sólo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!!!