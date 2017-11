Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MIERCOLES 1º DE NOVIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) 15 AÑOS LARA y ORIANA VERGARA 1-11-2002 - 1-11-2017 Al fin llegaron los Quince de mis Dos Princesas. Les deseamos que sean muy felices y disfruten mucho su día tan ansiado. Las amamos: mamá, papá, Rocío, Damián y sobrinos..!!!!! ROCIO BERGUÑAN 15 AÑOS Hoy 1 de noviembre cumple sus tan esperados 15 años nuestra hermosa bailarina. Esperamos que se te cumplan todos tus deseos y sueños y que disfrutes a full. Te amamos tus papis: Dani y Vane y tus hermanos: Dai y Mati. FRASE DEL DIA Escucha aún a los pequeños, porque nada es despreciable en ellos. Séneca CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 4 de noviembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes desde Santa Fe en vivo: "NICO MATTIOLI" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Sólo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.4.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.10.11. AVERIGUACION DE PARADERO Por intermedio de la presente me dirijo a usted en mi carácter como titular del Destacamento de Policía de Parada Robles, en marco de las actuaciones que se instruyen en este Destacamento policial caratuladas "AVERIGUACION DE PARADERO", donde resulta ser denunciante "DOS SANTOS ADELINA y Causante CARDOZO RAMON JORGE", con intervención de la Fiscalia Descentralizada de Exaltación de la Cruz del departamento Judicial de Zarate-Campana a cargo del Dr. Juan Manuel Esperante, a los fines de solicitarle ante quien corresponda se difunda el pedido de colaboración a los fines de dar con el paradero de CARDOZO RAMON JORGE 73 años, argentino, soltero, instruido, jubilado, ddo. Miguel Cane 668, DNI 6.260.037, nacido el día 09 de octubre del año 1945, descosiéndose la vestimenta al momento de ausentarse el día Sábado 28-10-2017. Se adjunta fotografía y ante cualquier información comunicarse policiarobles@gmail.com- Tel. (02323)- 478000.- V.1.11. ----- Pág. siguiente (2/3)