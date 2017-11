JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 4 de noviembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes desde Santa Fe en vivo: "NICO MATTIOLI" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Sólo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.4.11. FRASE DEL DIA Todo el mundo se queja de no tener memoria y nadie se queja de no tener criterio. François de La Rochefoucauld (1613-1680) Escritor francés. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.10.11. HALLAZGO Se ha encontrado Tarjeta y DNI a nombre de BEDINELLI CARLOS ALBERTO en la esquina del banco Nacion. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161. v.4.11. EXTRAVIO Se ha perdido toda la documentacion y certificado de discapacidad en el Barrio Banco Pcia. a nombre de JOSE ANTONIO DERRA por favor si alguien lo ha encontrado llamar al 425337 o acercarlo a la redacción de este diario Rocca 161 Campana. Gracias!! v.4.11. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)