VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 4 de noviembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes desde Santa Fe en vivo: "NICO MATTIOLI" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general $ 50 hasta la 00 hs. (Sólo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.4.11 CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 31 de octubre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.17.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.10.11. FIESTAS PATRONALES SAN MARTIN DE PORRES Hoy 3/11 a las 18 hs. se realizará una procesion alrededor de la Capilla y a las 18.30 hs se oficiará uina Misa. Luego se realizará un ágape a la canasta. Ademas informamos que jueves y viernes también hay misa a las 18 hs. Los esperamos. v.3.11. INVITACION ANIVERSARIO Fundacional Congregación Peniel Celebración Pastores Armando y Rita Solis. Lugar: Complejo Evangelístico Peniel. Dirección: La Barca 2141, Barrio Don Francisco Campana. Templo Santuario de Su Presencia. Días 9, 10, 11 y 12 de noviembre en dicho predio. Horario de culto: 10 hs devocional 16 hs culto general y 19 hs culto general. No te pierdas esta fiesta aniversario y sobre todo de tener un encuentro personal con Dios y adorarlo a él solo a él. Contamos con tu presencia y si quieres compartir esos días con nosotros vení con anterioridad o comunicáte al tel. de la Radio Peniel está en el Complejo Peniel (03489) 442247. Agradecemos desde ya su presencia. Atte. Patricia Shuster hna en la fe judeo mesiánica. v.10.11. FRASE DEL DIA No pretendas que las cosas ocurran como tu quieres. Desea, más bien, que se produzcan tal como se producen, y serás feliz. Epicteto de Frigia (55-135) Filósofo grecolatino. ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL N 502 "UN NOMBRE PARA NUESTRA ESCUELA" La Escuela de Educación Especial Nº 502 fue fundada el 29 de junio de 1989 por la necesidad de contar con un espacio para la educación formal de alumnos con discapacidad motora: luego se incorporó el servicio anexo para alumnos con discapacidad sensorial (sordos e hipoacúsicos y ciegos y disminuidos visuales). A pesar de tener 28 años, aún no cuenta con Nombre propio. Por este motivo es que nuestra escuela realizará la elección de su nombre y haceextensiva la invitación a la comunidad de Campana a participar de la misma, la cual se llevará a cabo el día 6 de noviembre del corriente en las instalaciones de la Institución, ubicada en Huergo 74 (Bº Petroleros). Los interesados en participar de este importante acontecimiento para nuestra querida Escuela Nº 502, podrán hacerlo de 10.30 a 16 hs y concurriendo con su DNI. Desde ya la comunidad educativa espera contar con su presencia. v.6.11. TORNEO DE TRUCOS EN PAREJAS Abuelos de Plaza España Invita a socios y no socios Realizaremos un Torneo de Trucio en Parejas para socios y no socios. te invitamos a sumarte y participar de este eento a realizarse el 4 noviembre a las 9.30 hs. en nuestra Sede de Plaza España Alberdi s/n. La inscripción tiene un valor de $ 30, por persona, podes anotarte de Lunes a Viernes de 14 a 17 hs, hasta el 2 de noviembre te estaremos esperando. Al mediodía se venderán empanadas, choripan y bebidas. No te quedes afuera. Te esperamos!!! Comision Directiva. v.4.11. CENTRO DE JUBILADOS DEL PETROLEO INVITACION El Centro de Jubilados del Petróleo y Gas tiene el agrado de invitar a sus asociados, compañeros en actividad y público en general a un almuerzo familiar el 11 de Noviembre las 12.30 hs en el Camping Malvinas Argentinas, se recuerda llevar cubiertos, plato y vaso, tarjetas disponibles en nuestra sede 25 de Mayo 987 bis TE = 420127, los días Lunes, Miércoles y Viernes de 10 a 12 horas. Valor socios $ 280, invitados $ 330. SUB COMISION DE FIESTAS. v.10.11. CENTRO DE JUBILADOS ILUSION DE LA 3 EDAD LINIERS 230 TE: 444646 Queremos hacer saber a nuestros socios y simpatizantes que ya estan a la venta las tarjetas para la cena despedida de año que se llevara a cabo el dia 25 de noviembre a partir de las 21hs habra una rica comida postre y brindis y como siempre mucha diversion los esperamos. La comision. CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Circulo Amigos del Tango con el acompañamiento de la Secretarìa de Cultura, Educaciòn y Turismo anuncian la actuaciòn de la orquesta SANS SOUCI (diez integrantes y la voz del Chino Laborde. Ademàs para todos los ritmos el grupo ARMONIZANDO. La cita es el sàbado 18 de noviembre,a las 20.30 en el salòn del Centro Gallego, Castelli 726. El Cathering incluye bebidas . Reserva de tarjetas a los miembros de Comisiòn. 421045 (Bibi)-420876 (Ofelia) - 437772 (Elida) -421946 (Norma)-425189 (Berra)- 424691(Pepe). v.11.11 HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de RODRIGO EZEQUIEL GIMENEZ en la via publica. Su dueño puede retirarla de 8 a 18 hs en Rocca 161 Diario. v.4.11. ASOCIACION DE DOCENTES JUBILADOS DE CAMPANA La Asociación de Docentes Jubilados informa a socios y amigos que están a la venta las tarjetas para el almuerzo de fin de año. El día 17 de noviembre a las 12:30 en las instalaciones del "El Portal". Los días de venta son los lunes, martes y miércoles de 14:30 a 17 hs. en Moreno 314. Las esperamos. v.11.11. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. HALLAZGO Se ha encontrado Tarjeta y DNI a nombre de BEDINELLI CARLOS ALBERTO en la esquina del banco Nacion. Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161. v.4.11. EXTRAVIO Se ha perdido toda la documentacion y certificado de discapacidad en el Barrio Banco Pcia. a nombre de JOSE ANTONIO DERRA por favor si alguien lo ha encontrado llamar al 425337 o acercarlo a la redacción de este diario Rocca 161 Campana. 