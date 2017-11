Cumpleaños

DOMINGO 5 DE NOVIEMBRE DE 2017

7 de Noviembre: "Dia del Canillita" SONETO AL CANILLITA Inunda el aire, el pregón lastimero // que lanza el "canillita" en la ciudad // desafiando el frío y la tempestad // trayendo noticias del mundo entero. Mezcla de cielo, Gorrión mensajero // su grito emerge de la oscuridad // cual clarín que vibra con gran claridad // rompiendo el silencio tempranero. Su voz es el eco de una canción // que flota en el ambiente mañanero. // Y se mete de pronto en el corazón. // Es un ángel con alma de hornero // que va cumpliendo con creces su función // abriendo huellas, en su andar callejero. Raúl Berra Integrante de C.A.L. LIGA DE MADRES DE FAMILIA SECCION SANTA BARBARA AGRADECE A todos los que colaboraron para que nuestro evento del 37 aniversario sea un éxito: Municipalidad de Campana-Secretaría de Cultura y Educación-Comercio SANSOL-Joyería Aguamarina-Boutique Mariclaus-Sr. Dusac-Sr. José Gonzalez-Ballet Eluney-D.J. Fernando Mosqueira-Sra. Mariela. GRACIAS!!!!! La Comisión A TODA LA COMUNIDAD: Quisiera mostrar mi disconformidad con la empresa TELECOM S.A. por el servicio prestado. Hace más de 2 meses que dicho servicio cesó y no hubo respuestas a los reclamos. Entendemos que a la empresa no le interesa el abonado, excepto a la hora del cobro mensual (el cual mantengo al día). Espero que esto se solucione a la brevedad, de los contrario iniciaré las correspondientes acciones legales. Luis ferrari Vecino de Campana DNI 4.722.611 FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. . ---- CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 17 de noviembre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.17.11. FRASE DEL DIA El progreso consiste en renovarse. Miguel de Unamuno CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 10 de noviembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.10.11. SABADO: PELLEGRINI DOMINGO: SAN LORENZO Este sábado en Club Pellegrini (Zárate) actúan: Los Cumbieros de Santa Fe-Tropical Barrientos y el Chino y La sonora. Combis gratis ida y vuelta, sale de San Lorenzo y pasa por Plaza Principal y calle Mitre. El domingo bailamos en Club SanLorenzo con el Chino y la Sonora y Tropical Defacio. v.5.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.10.11. EXTRAVIO Se ha perdido documentacion a nombre de ESTIGARRIBIO RUBEN DARIO. Llamar al tel. 3489-15-535720 o 15-594058. v.8.11.