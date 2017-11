VIERNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) FELIZ BODA! "No falta nada para que sean esposos y por ello todos los que nos consideramos sus familiares y amigos estamos muy felices, arriba el amor sincero y noble como el de ustedes, que tengan muchisima felicidad " CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 11 de noviembre a partir de las 22 hs, llega con un recital exclusivo "DANIEL AGOSTINI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general damas y caballeros gratis, gratis, gratis, gratis hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.11.11. DESAPARECIO KILA HAY RECOMPENSA Desapareció en el Barrio San Jacinto. Es una ovejera de 5 meses. Tiene un collar rosa. Si alguien la ve o se la ofrecen a la venta avísennos, la queremos de nuevo con nosotros. Hay recompensa: 3489-599383 / 3489-695406. v.12.11. SE HA EXTRAVIADO GATITA Es mediana atigrada color blanquita y negro. En la intersección de Varela esq. Bertolini el sábado 4/11 por la mañana. Gratificaremos su devolución. Tel: 15-567543. v.12.11. CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 10 de noviembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.10.11. SON TRES BELLEZAS QUE ESTAN EN ADOPCION RESPONSABLE. YA COMEN SOLOS Mandame un MAIL: nelfis62@hotmail.com "Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales". Mahatma Gandhi CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 17 de noviembre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.17.11. ESTE SABADO CLUB PELLEGRINI (IMPERDIBLE) Este sábado a partir de las 22 hs gran baile interncional en Club Pellegrini (Zárate). Desde Méjico CARLOS MONTALVO La voz original de LOS ANGELES AZULES (una puesta en escena espectacular) además la "Super" Tropical BARRIENTOS y EL CHINO Y LA SONORA. Será INOLVIDABLE!!! V.11.11. TROPICAL BARRIENTOS EN SAN LORENZO Este domingo gran baile familiar a partir de las 22 hs la actuación de la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS (Toda la noche). Presentando temas de su nuevo CD. Será otra noche espectacular en el "MIMOSO" de Campana Club SAN LORENZO. V.12.11. FRASE DEL DIA Muchas veces lo que se calla hace más impresión que lo que se dice. Píndaro (521 AC-441 AC) Poeta griego CIRCULO AMIGOS DEL TANGO El Circulo Amigos del Tango con el acompañamiento de la Secretarìa de Cultura, Educaciòn y Turismo anuncian la actuaciòn de la orquesta SANS SOUCI (diez integrantes y la voz del Chino Laborde. Ademàs para todos los ritmos el grupo ARMONIZANDO. La cita es el sàbado 18 de noviembre,a las 20.30 en el salòn del Centro Gallego, Castelli 726. El Cathering incluye bebidas . Reserva de tarjetas a los miembros de Comisiòn. 421045 (Bibi)-420876 (Ofelia) - 437772 (Elida) -421946 (Norma)-425189 (Berra)- 424691(Pepe). v.11.11 VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.30.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.10.11.