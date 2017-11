SABADO 11 DE NOVIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

SON TRES BELLEZAS QUE ESTAN EN ADOPCION RESPONSABLE. YA COMEN SOLOS Mandame un MAIL: nelfis62@hotmail.com "Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales". Mahatma Gandhi CARITAS PARROQUIA NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 10 de noviembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.10.11. CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 17 de noviembre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.17.11. REMY ANDRES FIORE 11.11.2017 Feliz Cumple Chango!!!! VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. DESAPARECIO KILA HAY RECOMPENSA Desapareció en el Barrio San Jacinto. Es una ovejera de 5 meses. Tiene un collar rosa. Si alguien la ve o se la ofrecen a la venta avísennos, la queremos de nuevo con nosotros. Hay recompensa: 3489-599383 / 3489-695406. v.12.11. SE HA EXTRAVIADO GATITA Es mediana atigrada color blanquita y negro. En la intersección de Varela esq. Bertolini el sábado 4/11 por la mañana. Gratificaremos su devolución. Tel: 15-567543. v.12.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.11.11. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 11 de noviembre a partir de las 22 hs, llega con un recital exclusivo "DANIEL AGOSTINI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general damas y caballeros gratis, gratis, gratis, gratis hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.11.11. BISELLIA Estrada 718 Campana Propuesta cultural "Con la mano enel corazón". Canciones y poesías. Entrada libre gratuita. Invita "CA-TI-MAN": Un sueño que harás realidad. Lunes 20 de Noviembre 20.30 hs. v.12.11. SABADO 11 ROCK AND BEER FESTIVAL SALON CORAZONES ABIERTOS BECERRA 718 No te olvides que este sábado llega el rock and beer festival. Tocan Toro Negro, Skatologicos y Patadas Voladoras. 6 stands de cerveza artesanal, cabina fotográfica, food truck, juegos y muchas sorpresas más! Pedi tu entrada que quedan pocas y no te quedes afuera de este festival único en Campana! 15-429205/489364/523991. v.11.11. FRASE DEL DIA Sólo valen las palabras. El resto es charlatanería. Eugene Ionesco (1912-1994) Dramaturgo francés de origen rumano.