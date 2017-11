Cumpleaños

DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017

Entretenimiento Familiar Domingo 12 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 6800,00 con solo abonar la entrada de $ 140,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. Colabore, particpe y gane, es unica.- v.12.11. CUMPLEAÑOS GRA PONCE LORENZO 12.11.2017 FELIZ CUMPLE!!! BISELLIA Estrada 718 Campana Propuesta cultural "Con la mano enel corazón". Canciones y poesías. Entrada libre gratuita. Invita "CA-TI-MAN": Un sueño que harás realidad. Lunes 20 de Noviembre 20.30 hs. v.12.11. FRASE DEL DIA Si te caes siete veces, levántate ocho. Proverbio chino EXTRAVIO Se extravió DNI a nombre de REINALDI ARACELI MARIA ELENA por zona Av. Varela cerca derl local de grabado de auto partes Campana. Por favor si alguien lo encuentra no ducen en hablarme. 3487-15-227622. v.12.11. SON TRES BELLEZAS QUE ESTAN EN ADOPCION RESPONSABLE. YA COMEN SOLOS Mandame un MAIL: nelfis62@hotmail.com "Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales". Mahatma Gandhi DESAPARECIO KILA HAY RECOMPENSA Desapareció en el Barrio San Jacinto. Es una ovejera de 5 meses. Tiene un collar rosa. Si alguien la ve o se la ofrecen a la venta avísennos, la queremos de nuevo con nosotros. Hay recompensa: 3489-599383 / 3489-695406. v.12.11. SE HA EXTRAVIADO GATITA Es mediana atigrada color blanquita y negro. En la intersección de Varela esq. Bertolini el sábado 4/11 por la mañana. Gratificaremos su devolución. Tel: 15-567543. v.12.11. TROPICAL BARRIENTOS EN SAN LORENZO Este domingo gran baile familiar a partir de las 22 hs la actuación de la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS (Toda la noche). Presentando temas de su nuevo CD. Será otra noche espectacular en el "MIMOSO" de Campana Club SAN LORENZO. V.12.11. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11.