VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

Pág. siguiente (2/3) SON TRES BELLEZAS QUE ESTAN EN ADOPCION RESPONSABLE. YA COMEN SOLOS Mandame un MAIL: nelfis62@hotmail.com "Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales". Mahatma Gandhi ----- CONCURSO "RescatArt" El PROGRAMA "AYUDA ( R ) SE"- Talleres Solidarios, en el mes de la familia, convoca al Concurso "RescatArt". El mismo consiste en reflexionar juntos en familia, qué VALOR desean rescatar para vivir mejor y elaborar una OBRA de expresión plástica con libre técnica donde quede plasmado claramente el VALOR elegido. La OBRA debe medir 45x32cm presentada en un sobre con SEUDÓNIMO en el frente. En su reverso debe figurar: el nombre de una persona mayor de edad y un Nro de Cel. Las OBRAS se recibirán hasta el 17 de noviembre de 2017, de lunes a viernes de 18 a 20hs en JACOB 537- CAMPANA. La RED SOLIDARIA apoya este Concurso recibiendo DONACIONES DE ACEITE Y PURÉ DE TOMATE por cada OBRA que se presente. Cada familia participante, recibirá un obsequio. Deseamos que, como todos los años, esta actividad sea un éxito, con la participación de la comunidad! En noviembre, se realizará la Exposición y se dará a conocer la familia ganadora que recibirá un premio! La elección se hará en público. Se avisará por este medio y por redes sociales el día, hora y lugar. Tel: 15-324333. v.17.11. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 18 de noviembre a partir de las 22 hs, llegan dos grandes en vivo: El romántico más caliente "URIEL LOZANO" y "EUGENIA QUEVEDO". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. servicio de buffet. Atención!!! Entrada general con descuento hasta la 0.00 hs.!! (Solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!!!! v.18.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 26 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 5500,00 con solo abonar la entrada de $ 110,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. colabore, particpe y gane, es unica. v.25.11. FELIZ CUMPLEAÑOS IAN MANUEL BROGGI 17.11.2017 Hoy cumplís seis añitos. Te amo con todo mi corazón. Te deseo todo lo bueno y lo mejor de la vida. Siempre vas a poder contar conmigo para lo que quieras. Que los cumplas muy felíz! Que Dios te bendiga! Tu Abuela Dori Broggi CIRCULO AMIGOS DEL TANGO Realiza su ùltima charla en la Biblioteca Pùblica Municipal,hoy viernes 17 a las 18 y 30,con entrada libre y gratuita. El disertante Sr. Roberto Vàzquez rendirà homenaje al maestro Ricardo Tanturi. Musica grabada y en vivo con integrantes del Cìrculo. Los esperamos. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de LORENZO ELLENBERGER. Si la ha encontrado traerlo a Rocca 161 nuestra redacción de 8 a 18 hs. v.16.11. JUAN PABLO 17.11.2017 Felíz cumple hijo y que se cumplan todos tus deseos. Tu papá. FRASE DEL DIA No creo que Dios quiera exactamente que seamos felices, quiere que seamos capaces de amar y de ser amados, quiere que maduremos, y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama nos concedió el don de sufrir; o por decirlo de otro modo: el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos; porque somos como bloques de piedra, a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre, los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen también nos hacen más perfectos. Clive Staples Lewis (1898-1963) Escritor británico. ----- ----- Pág. siguiente (2/3)