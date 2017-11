SABADO 18 DE NOVIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

¡¡¡FELICES 15 AÑOS!!! MILAGROS ABRIL CHAIA Mi pequeña princesa: Llegó tu día. No te vamos a decir nada que no sepas: Te amamos, sos todo para nosotros. Disfrutá tu día, cumplí todos tus sueños hoy y siempre, y jamás dejes de sonreir. Te amamos! MAMÁ, PAPÁ Y FAMILIA AGRADECIMIENTO "La mejor medicina es un ánimo gozoso" -Salomón Así me sentí al ser atendido en el Hospital San José el Jueves a la noche. Mi agradecimiento a la recepcionista, la enfermera Raquel, el camillero, la jóven radióloga, el cardiólogo Arazi, la bioquímica y muy especialmente al Dr. Luis Sosa por su profesionalidad y, lo que sirve al paciente en lo inmediato, su contención humana. Agustín Eduardo Duff.- FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. POEMA: AMOR ETERNO Autor Hugo Del Teso Es difícil explicar lo que se siente cuando sangrade ternura el corazón es dolor en el alma y en la mente recordar los momentos de pasión. Es angustia perder lo que uno quiere por caprichos sin sentido del dolor es locura el saber que así se muere por motivos tan ajenos al amor Es tristeza comprobar que ya no me crees que te quise y te quiero de verdad es estútipo pensar que tu me pierdes por un poco de cariño y de piedad Pero sigue tu destino y no abandones el camino hacia el bien y la verdad yo seguiré aquí en este infierno pero amándote por toda la eternidad. ----- ADOPCION SON TRES BELLEZAS QUE ESTAN EN ADOPCION RESPONSABLE. YA COMEN SOLOS Mandame un MAIL: nelfis62@hotmail.com "Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales". Mahatma Gandhi ----- VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 26 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 5500,00 con solo abonar la entrada de $ 110,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. colabore, particpe y gane, es unica. v.25.11. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo bailamos en Club San Lorenzo con 2 grupos musicales: La "Super Super" Tropical Barrientos y el Chino y la Sonora.Precios populares. Buffet y vigilancia. Imperdible! v.19.11. "CLUB 17 UNIDOS" HOY 22HS. Sívori y Moreno - Campana PRESENTA: DOS GRANDES EN VIVO: "URIEL LOZANO" y "EUGENIA QUEVEDO". ATENCION: ENTRADAS CON DESCUENTO HASTA LA 00 HS!!!!., ENTRADAS SUPER POPULARES Será otra noche realmente Inolvidable! No te lo podes perder!. Solo mayores de 18 años.