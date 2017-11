JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 25 de noviembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes en vivo; con una gran fiesta santafesina "GRUPO TRINIDAD" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general $ 50. Hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder. v.25.11. FRASE DEL DIA Quería cambiar el mundo. Pero he descubierto que lo único que uno puede estar seguro de cambiar es a uno mismo. Aldous Huxley (1894-1963) Novelista, ensayista y poeta inglés. 8 DE DICIEMBRE DE 1998 - PRIMER SIMPOSIO ISLAMO CRISTIANO SOBRE LA INMACULADA CONCEPCION- CONVENTO Y CAPUCHINO Y SANTUARIO DE NUEVA POMPEYA C.A.B.A. En la foto Fray Carlos Novoa, Doña Mercedes, Cgo .Halperín y concurrencia. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 26 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 5500,00 con solo abonar la entrada de $ 110,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. colabore, particpe y gane, es unica. v.25.11. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. A BENEFICIO Este domingo llega "La Alegría de la Danza" al Teatro Pedro Barbero Este domingo 26 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Pedro Barbero (San Martín 373) se realizará un espectáculo solidario titulado "La Alegría de la Danza". El encuentro brinda danzas clásicas, españolas, flamenco, tap y jazz. Producido y dirigido por la Profesora Superior Mabel Genaro. Es un evento a total beneficio de la Capilla San Felipe y su copatrona María del Rosario de San Nicolás. La entrada es un alimento no perecedero. v.26.11. EXTRAVIO Se ha extraviado llave de auto computarizada color negra. Si la encontró traerla hasta nuestra redaccion Rocca 161. de 8 a 18 hs. v.23.11. ----- Pág. siguiente (2/3)