VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017

Entretenimiento Familiar Domingo 26 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 5500,00 con solo abonar la entrada de $ 110,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. colabore, particpe y gane, es unica. v.25.11. HALLAZGO SE ha encontrado DNI a nombre de GRACIA DAMIAN Ezequiel. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161. De 8 a 18 hs. v.26.11. EXTRAVIO Se ha extraviado llave de auto computarizada color negra. Si la encontró traerla hasta nuestra redaccion Rocca 161. de 8 a 18 hs. v.24.11. A BENEFICIO Este domingo llega "La Alegría de la Danza" al Teatro Pedro Barbero Este domingo 26 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Pedro Barbero (San Martín 373) se realizará un espectáculo solidario titulado "La Alegría de la Danza". El encuentro brinda danzas clásicas, españolas, flamenco, tap y jazz. Producido y dirigido por la Profesora Superior Mabel Genaro. Es un evento a total beneficio de la Capilla San Felipe y su copatrona María del Rosario de San Nicolás. La entrada es un alimento no perecedero. v.26.11. FRASE DEL DIA Para mejorar nuestro conocimiento debemos aprender menos y contemplar más. René Descartes (1596-1650) Filósofo y matemático francés. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 25 de noviembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes en vivo; con una gran fiesta santafesina "GRUPO TRINIDAD" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general $ 50. Hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder. v.25.11. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11.