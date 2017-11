Cumpleaños

SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017

ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO A partir de las 21.30 hs. bailamos en San Lorenzo con el Chino y La Sonora y el debut del Grupo Tropical "Etiqueta Negra". Precios populares. Veni temprano, termina a las 2 hs. V.26.11. TROPICAL BARRIENTOS IMPARABLE La "Super Super" actúa este sábado (20 hs) en la Primer Fiesta del Bife a La Criolla en las calles de Rio Tala. Entrada gratis. Este domingo a la tarde en fiestas y por la noche en el Baile del Paquetito (21.30 hs). Castelli 854 Zárate. v.26.11. FRASE DEL DIA "Una derrota peleada vale más que una victoria casual". José de San Martin. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 25 de noviembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes en vivo; con una gran fiesta santafesina "GRUPO TRINIDAD" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entrada general $ 50. Hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder. v.25.11. FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. POEMA: MADUREZ Tenía ocho años cuando patié, la de trapo un par de zapatos calzaban mis pies. Zapatos marrones cuadrados y chatos con fiero arrebato cien veces odié. Más nunca pensé en mi infancia grata cuantas alpargatas vestían otros pies. Ya nunca podré volver a ser chico más, puedo ser rico en ciencia y querer. Hugo Del Teso HALLAZGO SE ha encontrado DNI a nombre de GRACIA DAMIAN Ezequiel. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161. De 8 a 18 hs. v.26.11. EXTRAVIO Se ha extraviado llave de auto computarizada color negra. Si la encontró traerla hasta nuestra redaccion Rocca 161. de 8 a 18 hs. v.24.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 26 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 5500,00 con solo abonar la entrada de $ 110,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. colabore, particpe y gane, es unica. v.25.11. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. 8 DE DICIEMBRE DE 1998 - PRIMER SIMPOSIO ISLAMO CRISTIANO SOBRE LA INMACULADA CONCEPCION- CONVENTO Y CAPUCHINO Y SANTUARIO DE NUEVA POMPEYA C.A.B.A. En la foto Fray Carlos Novoa, Doña Mercedes, Cgo .Halperín y concurrencia.