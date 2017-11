DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO A partir de las 21.30 hs. bailamos en San Lorenzo con el Chino y La Sonora y el debut del Grupo Tropical "Etiqueta Negra". Precios populares. Veni temprano, termina a las 2 hs. V.26.11. TROPICAL BARRIENTOS IMPARABLE La "Super Super" actúa este sábado (20 hs) en la Primer Fiesta del Bife a La Criolla en las calles de Rio Tala. Entrada gratis. Este domingo a la tarde en fiestas y por la noche en el Baile del Paquetito (21.30 hs). Castelli 854 Zárate. v.26.11. FRASE DEL DIA La lealtad tiene un corazón tranquilo. William Shakespeare AGRADECIMIENTO El Dr. Miguel Grieco y su familia agradece por este medio: a los vecinos de las calles Chiclana y Sívori, que alertaron prontamente; a los Bomberos de Campana, que realizaron la atención inicial y su posterior traslado; a todo el personal de la guardia externa del Hospital San José de Campana por la atención a nuestra hija Lucila el día sábado 18/11/2017. Por su profesionalidad y dedicación: a los enfermeros: Lina, Raquel y Ezequiel; a la técnica Romina, al camillero Daniel y a los colegas: Jorge Urbandt, Marina Mella, Hernán Cagiao y Federico Díaz Lucero. MUCHAS GRACIAS A TODOS!! 8 DE DICIEMBRE DE 1998 - PRIMER SIMPOSIO ISLAMO CRISTIANO SOBRE LA INMACULADA CONCEPCION- CONVENTO Y CAPUCHINO Y SANTUARIO DE NUEVA POMPEYA C.A.B.A. En la foto Fray Carlos Novoa, Doña Mercedes, Cgo .Halperín y concurrencia. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 26 - 17,00 Hs Los esperamos como siempre para que pueda ganarse en esta oportunidad mas de $ 5500,00 con solo abonar la entrada de $ 110,00; aqui es lo unico que abona. Ingresa solo 1 persona por entrada. Adquierala hoy mismo en el Club , Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Bailarines de Eluney. Club Estrella del Este- Sivori 250. colabore, particpe y gane, es unica. v.26.11.. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. HALLAZGO SE ha encontrado DNI a nombre de GRACIA DAMIAN Ezequiel. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161. De 8 a 18 hs. v.26.11. Pág. siguiente (2/3)