MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

AGRADECIMIENTO Queremos por este medio agradecer al Centro de Jubilados Petroleros, por el viaje realizado Villa Carlos Paz, donde se organizó con gente de buena onda y un transporte de primer nivel. También queremos destacar el Hotel de nuestra Federación integrada por un personal que nos hace sentir como en casa. Agradecemos tambien a la Comisión Directiva que fueron los que lograron que el viaje fuera un éxito. Un abrazo: Titina y Mario - Gloria y Oscar CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 2 de diciembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes en vivo; la Diosa Santafesina "DALILA" y "CUMBIA DE LOKOS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana y FM 93.9 Sarmiento 365 Zárate de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Con el número de la entrada anticipada sorteamos 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.2.12. FRASE DEL DIA El origen de todos los males es la codicia. André Maurois (1885-1967) Novelista y ensayista francés. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. MUCHAS, MUCHAS, MUCHAS GRACIAS! De parte de la Comunidad Educativa de la EP Nº 24 Campana Isla a la Sra. Romina Buzzini por confiar en nosotros, a la Sra. Aki por ayudarnos con nuestro sueño, a Grisel y Cristian del Hootel "Los Médanos" de San Clemente del Tuyú por hacernos sentir tan felices, a Leonardo Labriola, chofer de la combi de la Municipalidad de Campana, por acompañarnos en este viaje inolvidable. A Marcelo Damiano y Vero Arneodo por apoyarnos en este proyecto, a las familias de nuestros alumnos por confiarnos sus tesoros mas preciados. Nuestro Sueño Fue Cumplido!!!!! 8 DE DICIEMBRE DE 1998 - PRIMER SIMPOSIO ISLAMO CRISTIANO SOBRE LA INMACULADA CONCEPCION- CONVENTO Y CAPUCHINO Y SANTUARIO DE NUEVA POMPEYA C.A.B.A. En la foto Fray Carlos Novoa, Doña Mercedes, Cgo .Halperín y concurrencia.