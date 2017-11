Cumpleaños

MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

FERIA ESCUELA TECNICA LUCIANO REYES Sabado 16 de diciembre de 16 a 20 hs. A beneficio de la escuela.Los feriantes que quieran participar se podrán comunicar a os tel: 3489-524439 (Carolina), 03489-531405 (Luciana) o 3489-511832 (Graciela), concurrir de lunes a viernes de 9.30 a 11.30 en Comercio Narrow (Rocca 168) o lunes miércoles y viernes de 16 a 17 hs., en la Escuela (Intendente Mollo 1122). v.1.12 VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. HALLAZGO En la puerta del mercado Al Día se ha encontrado un par de anteojos recetados de mujer. Su dueña puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.30.11. AGRADECIMIENTO La miel de tu beso, le puso dulzura a este gran amor que siento por tí. Gracias mi dulce y tierna "chiquita" por estos 3 años de amor y felicidad, Te amo. Tu gordo.CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 2 de diciembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes en vivo; la Diosa Santafesina "DALILA" y "CUMBIA DE LOKOS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana y FM 93.9 Sarmiento 365 Zárate de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Con el número de la entrada anticipada sorteamos 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.2.12.