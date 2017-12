Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 2 de diciembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes en vivo; la Diosa Santafesina "DALILA" y "CUMBIA DE LOKOS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana y FM 93.9 Sarmiento 365 Zárate de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Con el número de la entrada anticipada sorteamos 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.2.12. CELESTE FELICES 15 AÑOS! 30.11.17 Espero que la pases lindo en tu día porque15 años se cumple una sola vez. Ojalá que en tu nueva etapa de la vida seas felíz. Te amamos: Tus abuelos: Cristina y Sergio. FELICES 15 AÑOS CHINITA Te deseo lo mejor en tu nueva etapa de la vida, espero que la pases lindo con todos los que te quieren, sabes que estoy siempre. Te queremos tus tíos: Agus y Elias y tu primita Alma. FRASE DEL DIA La ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe. Jacinto Benavente (1866-1954) Dramaturgo español. TROPICAL BARRIENTOS Y CUARTETO IMPERIAL EN SAN LORENZO Este domingo gran fiesta de la cumbia en CLUB SAN LORENZO (Campana). Actúa: el CUARTETO IMPERIAL de los Hnos. Costa Arias, antes de su gira por Colombia y la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS (Presentando temas de su nuevo CD. v.3.12. EXTRAVIADA ¡LA SEGUIMOS BUSCANDO! Se ausento de zona Barrio Banco Provincia, es atigrada con pecho blanco, lleva collar color rojo. Si la vieron o tienen algun tipo de información, llamar al: 03489 15-655289. Muchas muchas gracias!!! ¡¡GRATIFICARE!! ---- VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. HALLAZGO En la puerta del mercado Al Día se ha encontrado un par de anteojos recetados de mujer. Su dueña puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.30.11. AGRADECIMIENTO La Unidad Académica Escuela Normal Superior Dr. Eduardo Costa agradece a la comisión de ex profesores y estudiantes que llevare a cabo la cena en honor a los 100 años del nivel secundario el haber regalado una caja llena de libros valiosísimos para nuestra biblioteca, por su centenario. Los mismos hoy fueron entregados para ser inventariados y todos los niveles han sido notificados al respecto. Reiteramos una vez más nuestro agradecimiento por su compromiso y nivel de pertenencia. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 8 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recuadado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindandoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médico y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parrioquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.8.12. PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.30.11 ----- Pág. siguiente (2/3)