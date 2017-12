SABADO 2 DE DICIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

FM 92.3 RADIO DALE "EL CAMPANAZO DE HUGO" Sabados de 11 a 13 hs www.radiodale.net Tangos-Milongas-Vals. Osvaldo Pugliese-Astor Piazolla, otros interpretes del tango y "El Rinconcito del Folklore". Conductor: Hugo Del Teso. Cuando tallan los recuerdos Llegados del mas allá Un sin fin de asociados Brillan en la eternidad Sueño nacido hace tiempo Aún vigente él está Nacido de mi barriada La historia recordará Orgullosos estaremos en darle continuidad Rincón de mi querida Campana En el tiempo vivirás Navegando en tus agua Zanjón de calle Chiclana Otra vez renacerás. Hugo Del Teso FRASE DEL DIA Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 8 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recuadado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindandoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médico y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parrioquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.8.12. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, este sábado 2 de diciembre a partir de las 22 hs., llegan dos grandes en vivo; la Diosa Santafesina "DALILA" y "CUMBIA DE LOKOS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana y FM 93.9 Sarmiento 365 Zárate de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Con el número de la entrada anticipada sorteamos 10 mil pesos. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.2.12. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10- 17,00 Hs Este proximo domingo 10 de diciembre a las 17,00 hs ultima Loteria familiar del Ballet Eluney en el club Estrella del Este, recuerde que con solo abonar la entrada participa por todos los premios.mas de $ 7.000,00 y juega con 2 series. Ingresa solo 1 persona por entrada . Adquierala en Jean Jaures 767, Club , bailarines de Eluney o llame al 15 570418. Colabore , gane y diviertase en solo dos horas.- v.10.12. HALLAZGO En la puerta del mercado Al Día se ha encontrado un par de anteojos recetados de mujer. Su dueña puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.2.12.