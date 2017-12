Cumpleaños

DOMINGO 3 DE DICIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) JUAN CARLOS ROMA 3 de Diciembre de 2017 En este día del Médico deseo muchas felicidades para mi querido Negrito y familia: Mamá Betty "HOGAR MANUEL" Despedida del Año El domingo 10 de diciembre desde las 18 hs realizaremos la "Fiesta de Despedida del Año". Queremos hacerla con nuestros abuelos y con todos uds. compartiendo amistades y alegría. Contaremos con la animación de nuestro amigo José Gonzalez. Los esperamos en Berutti 293 FRASE DEL DIA El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Albert Einstein FELIZ DIA DEL MEDICO DOCTOR ERNESTO MEIRALDI Demás está decirle que lo queremos mucho. Gracias por estar siempre. Nos sentimos acompañados. Gracias por ser nuestro Pediatra!! Familia Dominguez. 3 DE DICIEMBRE DIA DEL MEDICO "El arte del médico es mantener animado al paciente, mientras la naturaleza lo va curando, por eso: la gente quiere a los médicos que quieren a la gente, antes de ser un buen médico, se una buena persona" Al Dr. Bernardo Rosales, Dr. Leandro Saavedra, Dr. Angel Tembras Bello, Dr. Pedro y Ruben Romano, a la Dra. Josefina Bianconi, a la Dra. Moira Behocaray, al Dr. Ernesto Meiraldi, Dr. Paulo Fracinelli , Dra. Fernanda Boechar y muy especialmente a la Dra. Leticia Breglia. Felíz Día!! Nelda Fischer. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 8 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recuadado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindandoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médico y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parrioquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.8.12. TROPICAL BARRIENTOS Y CUARTETO IMPERIAL EN SAN LORENZO Este domingo gran fiesta de la cumbia en CLUB SAN LORENZO (Campana). Actúa: el CUARTETO IMPERIAL de los Hnos. Costa Arias, antes de su gira por Colombia y la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS (Presentando temas de su nuevo CD. v.3.12. ----- Pág. siguiente (2/3)