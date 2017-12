Cumpleaños

JUEVES 7 DE DICIEMBRE DE 2017

VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 10- 17,00 Hs Este proximo domingo 10 de diciembre a las 17,00 hs ultima Loteria familiar del Ballet Eluney en el club Estrella del Este, recuerde que con solo abonar la entrada participa por todos los premios.mas de $ 7.000,00 y juega con 2 series. Ingresa solo 1 persona por entrada . Adquierala en Jean Jaures 767, Club , bailarines de Eluney o llame al 15 570418. Colabore , gane y diviertase en solo dos horas.- v.10.12. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 9 de diciembre a partir de las 22 hs., llega la mejor voz santafesina "SERGIO TORRES" y "LOS DUEÑOS DEL SWING". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!! Entrada general con descuento hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.9.12. SOCIEDAD DE FOMENTO LOMAS DEL RIO LUJAN Sabado 9 de Diciembre 21 hs. Lotería Familiar. Valor 3 cartones: $ 5. Jugada especial tirada 23 hs. Premio asegurado: Linea $ 300. Cartón lleno: $ 1000. 3 cartones $ 50. Servicio de buffet. 24 hs Brindis gratuito Despedida del Año. "HOGAR MANUEL" Despedida del Año El domingo 10 de diciembre desde las 18 hs realizaremos la "Fiesta de Despedida del Año". Queremos hacerla con nuestros abuelos y con todos uds. compartiendo amistades y alegría. Contaremos con la animación de nuestro amigo José Gonzalez. Los esperamos en Berutti 293 RADIO "ÉXITO" La E.P. Nº 29 "Héroes de Malvinas" de Barrio Lubo agradece la colaboración de la FM 94.5 "Radio Éxito para la donación de un árbol de Navidad. La empresa Volkswagen se hizo eco de la solicitud, los nenes podrán hacer sus pedidos a Papá Noel, y adornarlo creativamente. Gracias por su sentido de solidaridad y compromiso. En nombre de toda la comunidad educativa agradecemos y deseamos felices fiestas. v.10.12. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. se instruye caratulada "AVERIGUACION PARADERO", denunciante MOYA PATRICIA ISABEL -causante -MOYA DANIELA ALDANA a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de la causante MOYA DANIELA ALDANA, argentina, de 26 años de edad, soltera, instruída, domiciliada en la calle Santiago del Estero 444 de este medio DNI Nº 35.903.285, nacida el día 11/03/1991 en Cañuelas Pcia. de Bs As., siendo de aproximadamente 1.60 mts de altura, delgada, cutis trigueño, cabellos cortos negro, quien vestía musculosa de color beige, camisa a cuadros de color rosado y blanco, pantalónde jeans oscuro, botas de color marrones. Se deja constancia que la misma se ausentó del domicilio con fecha 23/11/17 a las 14.30 hs apropiadamente. Cualquier información llamar a los tel: 422025 /422534 Comisaria de Campana. v.7.12. CARITAS PARROQUIAL NTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 8 de diciembre se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recuadado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindandoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médico y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parrioquial Pueyrredón 989 Tel. 423574. Muchas gracias!! v.8.12.