MARTES 12 DE DICIEMBRE DE 2017

Pág. siguiente (2/3) QUINCE AÑOS BRISA FRANCESCHINI Quince Años: En esta nueva etapa que comienza, te deseamos un mundo lleno de amor Y alegrías.... Te queremos mucho tus tíos del corazón Miguel, Pato y primas Serena y Morena. ------ ------ DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 20,30 HS Ballet Rakkasa presenta " Un Año Mas " El proximo domingo 17 de diciembre el Ballet Rakkasa junto al Taller Municipal han de realizar una muestra de su trabajo anual, donde se podra apreciar las coreografias de danzas del vientre ( arabe) que durante el 2017 estuvieron presentes en cada clase, siendo muy importante ver lo realizado ya que se trabaja con mucho profesionalismo y asi tambien se podra apreciar el gran vestuario el cual es muy colorido y con un significado costo de realizacion. Este evento se realizara en las instalaciones del club Estrella del Este, en Sivori 250 de nuestra ciudad y contara con la presencia del Ballet de Folklore y Tango Eluney, que dirige el profesor Jose Basconsello y sera de la partida artistica Nashat Raddi. El bono contribucion de este evento tendra un costo de $ 50,00 y se podran adquirir a partir de mañana lunes en el Club Estrella del Este, bailarinas de Rakkasa o a traves de la profesora Marcela Godoy quien es la directora y profesora de quienes convocan a esta muestra. Marcela manifestaba que queria agradecerle a sus alumnas, padres , amigos que han hecho un gran esfuerzo para este evento. V.16.12 AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. caratulada "AVERIGUACION DE PARADERO" denunciante EVELIN MICAELA BUSSION hija de BARRUETO MIGUEL ANGEL" con intervención de la UFI y Juicio Nº 02 de Campana del Departamento Judicial Zárate-Campana a cargo del Dr. Ferreiros Matías solicito la colaboración de la población para dar con el paradero del causante BARRUETO MIGUEL ANGEL, argentino,de 44 años de edad, DNI Nº 22.215.375, quien resulta ser de contextura física robusta, de 1,60 mts de altura, de tez trigueña, cabellos cortos negros, ojos verdes, seña particular cicatriz arriba del ojo izquierdo, verruga parte inferior del labio, vestimenta al retirarse jeans azul, remera manga largas negra y zapatos marrones. El causante no se encuentra bajo ningún tipo de tratamiento, es una persona alcohólica. Que el día 5/12/17 y siendo las 10.30 hs se retiró de su casa sita en calle Pardella Nº 1758 Campana a borde de la motocicleta marca Brava, modelo Nevada de color negra, desconoce dominio, y hasta elmomento no ha regresado al mismo, como así tampoco a la pensión que éste alquila en la calle Dellepiane Nº 770 Campana. Cualquier informacion llamar al 422025 -Comisaria de Campana. v.12.12. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Despedida de Año, este sábado 16 de diciembre a partir de las 22 hs. llego el día el bailazo delaño, con dos grandes en vivo, "LOS LIRIOS DE SANTA FE Y LA NUEVA LUNA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entradas limitadas anticipadas en Radio Exito 94.5 de Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de 8 a 13 hs Zárate. (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.16.12. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Navidad y Alegría Ud. podra darle regalos a sus hijos para Papá Noel. Felicitaciones! Mire la alegría de sus hijos pero no ignore el dolor de tantos niños que se dan cuenta que Papá Noel a ellos no les trae nada, quizas ni una golosina. A todos y mas a los comerciantes les digo: done un juguete, una golosina, para que esos niños no se sientan discriminados. Dios lo va a bendecir. Ropa nueva o usada, juguetes, ropa, calzado. Todo lo que pueda. No se olvide de esos niños que no tienen ni para comer. Dios los bendiga! Llamar al 441101 o 698151 o Giobellini 904 Barrio Lubo. Elsa de Correa. v.24.12. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. FRASE DEL DIA La violencia sólo puede ser disimulada por una mentira y la mentira sólo puede ser mantenida por la violencia. Aleksandr Solzhenitsin (1918-2008) Escritor ruso. Pág. siguiente (2/3)