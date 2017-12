JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

ME QUEDAN DOS PARA NAVIDAD REGALA UN GATITO ESTAN ESPERANDO TU AMOR. ME QUEDAN DOS. COMEN SOLOS SON MUY JUGUETONES. Llamar o enviar whatsapp al 3489-533959 FRASE DEL DIA Todo poder es una conspiración permanente. Honoré de Balzac (1799-1850) Escritor francés. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Despedida de Año, este sábado 16 de diciembre a partir de las 22 hs. llego el día el bailazo delaño, con dos grandes en vivo, "LOS LIRIOS DE SANTA FE Y LA NUEVA LUNA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención!!! Entradas limitadas anticipadas en Radio Exito 94.5 de Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de 8 a 13 hs Zárate. (solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.16.12. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Navidad y Alegría Ud. podra darle regalos a sus hijos para Papá Noel. Felicitaciones! Mire la alegría de sus hijos pero no ignore el dolor de tantos niños que se dan cuenta que Papá Noel a ellos no les trae nada, quizas ni una golosina. A todos y mas a los comerciantes les digo: done un juguete, una golosina, para que esos niños no se sientan discriminados. Dios lo va a bendecir. Ropa nueva o usada, juguetes, ropa, calzado. Todo lo que pueda. No se olvide de esos niños que no tienen ni para comer. Dios los bendiga! Llamar al 441101 o 698151 o Giobellini 904 Barrio Lubo. Elsa de Correa. v.24.12. REGALO GATITOS Son 2 gatitas negras de 1 mes y medio. Llamar al 15-597133/ 15-340815. Respondo whatsap. v.17.12. SE REGALAN GATITOS De 45 días machos y hembras: dóciles y juguetones. Desparasitados. Comunicarse al 3489-15-671199. v.17.12. HALLAZGO Se ha encontrado juego de llaves en Brown casi Mitre. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161. v.17.12. HALLAZGO Se ha encontrado DNI a nombre de LORENA PORTA. Su dueña puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.17.12. DOMINGO 17 DE DICIEMBRE 20,30 HS Ballet Rakkasa presenta " Un Año Mas " El proximo domingo 17 de diciembre el Ballet Rakkasa junto al Taller Municipal han de realizar una muestra de su trabajo anual, donde se podra apreciar las coreografias de danzas del vientre ( arabe) que durante el 2017 estuvieron presentes en cada clase, siendo muy importante ver lo realizado ya que se trabaja con mucho profesionalismo y asi tambien se podra apreciar el gran vestuario el cual es muy colorido y con un significado costo de realizacion. Este evento es club Estrella del Este, sivori 250, contara con la presencia del Ballet de Folklore y Tango Eluney, y sera de la partida artistica Nashat Raddi. El bono contribucion de $ 50,00 que se podra adquirir en el Club, bailarinas de Rakkasa o a traves de la profesora Marcela Godoy quien es la directora y profesora de quienes convocan a esta muestra. Marcela manifestaba que queria agradecerle a sus alumnas, padres , amigos que han hecho un gran esfuerzo para este evento. V.16.12 VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11.