MARTES 19 DE DICIEMBRE DE 2017

VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Navidad y Alegría Ud. podra darle regalos a sus hijos para Papá Noel. Felicitaciones! Mire la alegría de sus hijos pero no ignore el dolor de tantos niños que se dan cuenta que Papá Noel a ellos no les trae nada, quizas ni una golosina. A todos y mas a los comerciantes les digo: done un juguete, una golosina, para que esos niños no se sientan discriminados. Dios lo va a bendecir. Ropa nueva o usada, juguetes, ropa, calzado. Todo lo que pueda. No se olvide de esos niños que no tienen ni para comer. Dios los bendiga! Llamar al 441101 o 698151 o Giobellini 904 Barrio Lubo. Elsa de Correa. v.24.12. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar ultimo baile del año este sabado 23 de diciembre, con una gran fiesta santafesina llegan dos grades en vivo: "GRUPO ALEGRIA" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirser al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otrade las noches inolvidables y entre verdadros amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de ls 22 hs. Atención!! Entrada general $ 50. Hasta las 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perdeer!!! v.23.12. FRASE DEL DIA Yo no escribo para agradar ni tampoco para desagradar. Escribo para desasosegar. José Saramago