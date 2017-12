JUEVES 21 DE DICIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) HORACIO "TOTI" GOMEZ!!!!!! 21.12.2017 "El éxito de la vida no está en vencer siempre, sino en no darse por vencido nunca". FELIZ CUMPLEAÑOS!!!! Tus compañeros AGRADECIMIENTO Agradezco al personal del Banco Macro de Campana y a la Sra. Sara por su solidaridad y contención con la abuela Maria Spinetti el día lunes por la mañana. Gracias!!! María Spinetti SIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Navidad y Alegría Ud. podra darle regalos a sus hijos para Papá Noel. Felicitaciones! Mire la alegría de sus hijos pero no ignore el dolor de tantos niños que se dan cuenta que Papá Noel a ellos no les trae nada, quizas ni una golosina. A todos y mas a los comerciantes les digo: done un juguete, una golosina, para que esos niños no se sientan discriminados. Dios lo va a bendecir. Ropa nueva o usada, juguetes, ropa, calzado. Todo lo que pueda. No se olvide de esos niños que no tienen ni para comer. Dios los bendiga! Llamar al 441101 o 698151 o Giobellini 904 Barrio Lubo. Elsa de Correa. v.24.12. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar ultimo baile del año este sabado 23 de diciembre, con una gran fiesta santafesina llegan dos grades en vivo: "GRUPO ALEGRIA" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirser al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otrade las noches inolvidables y entre verdadros amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de ls 22 hs. Atención!! Entrada general $ 50. Hasta las 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perdeer!!! v.23.12. PEDRITO ARANDA EN ZARATE Este sábado 23 gran actuación de PEDRITO ARANDA con los grandes éxitos del Chamamé en Centro de Jubilados "Adelante" (Sobremonte 1956 San Fernando) a partir de las 23 hs. v.23.12. CUMPLEAÑOS HORACIO FELIZ CUMPLE! Te quiero mucho Dios te bendiga: Nelda. 21.12.17 ----- ------ Pág. siguiente (2/3)