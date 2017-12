Cumpleaños

VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017

AGRADECIMIENTO Quiero agradecer por este medio a la Sra. Claudia Bermejo de Desarrollo Social por la gestion realizada. Flía. Hector López RECTORIA SANTA BARBARA VERDI y LUIS COSTA Bº DÁLMINE HORARIO DE MISAS DICIEMBRE 2017 DOMINGO 17: 10.30 hs Misa 18 hs. No se celebra la misa vespertina 20 hs Pesebre de la comunidad (Plazoleta detrás de la rectoría). DOMINGO 24: 10.30 hs. Misa del 4º Domingo de Adviento 19.30 hs Misa de Nochebuena (Bendición de las imágenes del Pesebre). LUNES 25: 10.30 hs. Misa de Navidad. 19.30 hs. Misa de Navidad. DOMINGO 31: 10.30 hs. Misa de la Sagrada Familia. 19.30 hs Misa de las Vísperas de la solemnidad de Santa María, Madre deDios. Acción de Gracias por el año que finaliza. Día de precepto. PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.30.12 FRASE DEL DIA Inscribe los agravios en el polvo, las palabras de bien inscríbelas en el mármol. Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense. SE PERDIO FRIDA Como se ve en la foto es blanca y tiene una mancha negra y marrón en el ojo derecho. Se perdió en la zona de Mitre y Rawson despues del mediodía del jueves 21/12. Si la viste o la encontraste llamá al 15-691240. Pedro y Facu están esperando. Gracias!!! V.27.12. HALLAZGO Se ha encontrado Tarjeta de Banco Nación a nombre de MIGUEL ANGEL PEREZ. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. Traer DNI para retirarla. v.22.12. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar ultimo baile del año este sabado 23 de diciembre, con una gran fiesta santafesina llegan dos grades en vivo: "GRUPO ALEGRIA" y "LA REVANCHA". Venga a bailar y a divertirser al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otrade las noches inolvidables y entre verdadros amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de ls 22 hs. Atención!! Entrada general $ 50. Hasta las 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perdeer!!! v.23.12. ESIMPLEMENTE VECINA SOLIDARIA Navidad y Alegría Ud. podra darle regalos a sus hijos para Papá Noel. Felicitaciones! Mire la alegría de sus hijos pero no ignore el dolor de tantos niños que se dan cuenta que Papá Noel a ellos no les trae nada, quizas ni una golosina. A todos y mas a los comerciantes les digo: done un juguete, una golosina, para que esos niños no se sientan discriminados. Dios lo va a bendecir. Ropa nueva o usada, juguetes, ropa, calzado. Todo lo que pueda. No se olvide de esos niños que no tienen ni para comer. Dios los bendiga! Llamar al 441101 o 698151 o Giobellini 904 Barrio Lubo. Elsa de Correa. v.24.12. VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11.