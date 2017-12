Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 24 DE DICIEMBRE DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FELIZ NAVIDAD! Se acerca la noche de las noches… La noche en que el Niño va a nacer. Permitamos que la estrella de Belén nos bañe con su luz y abramos el corazón para recibir a Jesús que viene al mundo a regalarnos paz, amor, perdón. Es un tiempo adecuado para meditar serenamente, analizar nuestra vida para no repetir los mismos errores del pasado y vivir de ahora en más en el amor fraterno para que el mundo sea mejor. Que esta Navidad traiga Paz interior Esperanza Renacer Perdón Abrazos Amor -------- VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. HALLAZGO Se ha encontrado llave en Av. Rocca con llavero. Retirar por Rocca 161 de 8 a 18 hs. Gracias. v.24.12. PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.30.12 FELICITACIONES!!! Luciano Lucas Guerra Por tu nueva graduación como "Doctor de la U.B.A" Te queremos Tu Familia FRASE DEL DIA Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año. Charles Dickens (1812-1870) Escritor británico. ----- Pág. siguiente (2/3)