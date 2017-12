JUEVES 28 DE DICIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la gestión de Sebastián Abella por el compromiso y el aporte que hacen al Campana Boat Club en beneficio de toda la comunidad. CASA DE DIA PADRE ANIBAL El día 28 de diciembre a las 18.30 serán entronizadas en la Capilla de María Auxiliadora de Casa de Día Padre Aníbal, las imágenes del Beato Ceferino namuncurá y San Benito. Invitamos a la comunidad a participar. Burgos 1144 Barrio Los Nogales. v.28.12. AGRADECIMIENTO La Comunidad Educativa de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1 de Isla Talavera agradece al Campana Boat Club por habernos permitido realizar la Fiesta de Egresados en sus instalaciones. Y les desea muchas felicidades para el año próximo. ESTE VIERNES BAILAMOS EN SAN LORENZO Este viernes 29 gran baile despedida anticipada del año a partir de las 21.30 hs. Bailamos con "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS. EL CHINO Y LA SONORA Y LOS HUMILDES DE LA CUMBIA. Pan dulce y sidra gratis para todo el público asistente. Imperdible!! v.29.12. FRASE DEL DIA Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Ludwig van Beethoven (1770-1827) Compositor y músico alemán. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, el sábado 6 de enero y llega desde Santa Fe,con un gran show en vivo "NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entrada general $ 50. Hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.6.1.