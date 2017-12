VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO Colmenas "Don Julio", de Julio Golfo y familia, agradece al Intendente Sebastián Abella y a la Dirección de Producción; su Delegación de Desarrollo del "Sector Islas" por la ayuda prestada durante el corriente año para la organización de las "Ferias Itinerantes de Productores" y "Mercado en tu Barrio". Les deseamos Feliz 2018!!! SE PERDIO PERRITA Común, marrón chica mestiza. Es viejita. Se perdió en Falucho y Urquiza Bº Sarmiento. Cualquier dato llamar al tel. 426725 (línea) o en Falucho 1052 AGENCIA PAMI CAMPANA ¡Muchas gracias! a los integrantes de este equipo, porque llevan adelante su tarea con compromiso y calidez. Acompañando en lo que está a su alcance, las necesidades de sus afiliados que atienden diariamente. A sí lo percibo cada vez que me acerco a solicitar los servicios que ofrecen. ¡Felicitaciones a todos! Q ue las alegrias y exitos se multipliquen en este cierre de año y en el año que se inicia. Jefe: Dr. Carlos Fabio Hernandez Agentes de atención: -Miriam Graciela Urbieta -Angel Rojas -Adriana Tamay -Luis Mendoza -Miriam Nelida Gonzalez -Sonia Barrios -Miriam Elizabeth Liendro -Mariela Benitez -Roberto Beaurain Asistentes sociales: -Patricia Dentone -Gabriela Ibarra. Ana María Velazquez de Basaldua DNI 17.492.236 AGRADECIMIENTO PRODUCTORES DE "FERIAS ITINERANTES" y "MERCADO EN TU BARRIO" Agradecen Al Intendente Sebastián Abella, a la Dirección de Producción y la Delegación del Sector Islas por el acompañamiento y ayuda otorgada durante todo 2017. FELIZ AÑO 2018!!!! AGRADECIMIENTO Centro Nefrológico Campana A todo el personal que lo integra ¡MUCHAS GRACIAS! Por la amorosa y constante atención durante el año. ¡Felicidades para el año 2018! y que la alegría colme sus corazones. Ana María Velazquez de Basaldúa VECINA SOLIDARIA Les informo a nuestros amigos y vecinos que a pesar de mis problemas de salud sigo ayudando a quienes lo necesitan. Necesitamos ropa y calzado de grandes, estufa, secarropa (para una señora discapacitada que esta en silla de ruedas y vive muy precariamente) y todo lo que sea para ayudar. Además se necesita remedios: Losacor 50 mg y Atenolol 25 mg. Llamar al 441101. O alcanzar su donación a Giobellini 904 Bº Lubo. Elsa B. de Correa. v.30.11. UNION DOCENTES BONAERENSES CAMPANA Informa el horario de verano A partir del :18/12/ 17 al 29/12/17; se atenderà de lunes a viernes en el horario de: 9 y 30 a 12 hs.- A partir del 2/01/18 al 12/01/18,se atenderà de lunes a viernes en el horario de 9 y 30 a 12 hs.- v.31.12 PROBLEMAS CON LAS DROGAS? TE PODEMOS AYUDAR Narcóticos Anónimos (N.A.) Libre, gratuito y confidencial. Línea de consulta las 24 hs: 0800-333-4720 www.na.org.ar Dirección: Verdi y Luis Costa (Capilla Santa Bárbara) Cmpana. Por el costado. Narcóticos Anónimos: es una asociación sin fines de lucro compuesta por hombres y mueres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para permanecer limpios. No tenemos cuota de inscripción, ni se pagan honorarios. solo hay un requisito para ser miembro: "el deseo de dejar de consumir". v.30.12 FRASE DEL DIA Allí donde la toques, la memoria duele. Yeoryos Seferis (1900-1971) Poeta y diplomático griego. Secretaría de Asuntos Docentes informa Que los actos públicos de Escuelas Abiertas de Verano, se realizarán en nuestra sede, Guemes 1051,durante el mes de enero, de lunes a viernes,a las 8:00 hs. Los aspirantes interesados deben presentarse con oblea 2017. v.10.1. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar, el sábado 6 de enero y llega desde Santa Fe,con un gran show en vivo "NICO MATTIOLI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "Baile de la Familia", los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Boletería habilitada a partir de las 22 hs. Atención!!! Entrada general $ 50. Hasta la 00 hs. (Solo para mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.6.1. BUSCA UN HOGAR Fue encontrado perro labrador macho con una delgadez bastante avanzada en Campana (zona Av. Larrabure cerca del puerto), tamaño medio, color blanco canela, edad: 5 años aproximadamente. El necesita una familia, es cariñoso, sociable y con costumbres de familia (se nota que estuvo perdido). Esta desparasitado con todas las vacunas al día y así será entregado para una adopción responsable. Llamar al cel: 03489-15-454332. v.7.1.2018. EXTRAVIO Se ha extraviado mi perra por la zona del Colegio Santo Tomas de Aquino. Cualquier información llamar al Tel. 425834. Se gratificará su devolución. v.3.1. HALLAZGO Se ha encontrado un llavero con 6 llaves en Belgrano y Mitre. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161 Campana. v.29.12. AVERIGUACION DE PARADERO En I.P.P. se instruye caratulada -AVERIGUACION PARADERO denunciante PEREZ RAMIA RAQUEL -causantes -JOSE MARINA- JOSE ESPERANZA ESMERALDA-JOSE NATACHA ALA MIA, con la intervención de la UFI Nº 02 Dptal dirijo a ud a fin de solicitar la colaboración de la población para dar con el paradero de las causantes JOSE MARINA, argentina de 27 años de edad, soltera, instruída, domicvilio desconocido, DNI Nº 35.684.657, siendo de apróximadamente 1.65 mts de altura, robusta, cutis blanco, cabellos teñidos de rubio largo, ojos color marrones, quien vestía pantalón de jeans azul, remera de color blanca y chinelas del mismo color. JOSE ESPERANZA ESMERALDA arg. instruída 6 años, estudiante domiciliada en calle Otamendi y Cordero de Campana DNI 50.773.494 quien resulta ser de contextura física delgada de aprox. 1,50 de estatura, tez blanca, cabellos largos rubios, ojos celestes, quien viste remera de color blanca, pantalón corto de tela de color azul y chinelas del mismo color y de JOSE NATACHA ALA MIA de 3 meses de vida nacida el día 16/9/2017. Se deja constancia que ambas menores fueron retiradas del domicilio de la calle Otamendi y Cordero con fecha 23/12/17 a las 11 hs aprox. LOlamar al tel. 422534 /422025 v.31.12.